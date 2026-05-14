Німеччина вивчає можливість заміни Tomahawk на українські 'Фламінго', – FT

Українська компанія Fire Point повідомила про переговори з Німеччиною щодо ракет "Фламінго"

Співзасновник української оборонної компанії Fire Point Денис Штилерман заявив, що Німеччина потенційно розглядає можливість заміни американських крилатих ракет Tomahawk українськими ракетами "Фламінго". Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times.

За словами Штілермана, німецька сторона виявляє "значний інтерес" до технологій Fire Point. Зараз Німеччина вже фінансує закупівлі українських безпілотників FP-1 і FP-2 для потреб українських військових, однак обговорення поступово виходить і на рівень далекобійних систем.

Він зазначив, що в Берліні розглядають варіант, за якого українські ракети "Фламінго" можуть стати альтернативою американським Tomahawk. За словами представника компанії, ідея полягає не тільки в продажу озброєння, а й у наданні союзникам "незалежності у сфері безпеки".

Штілерман також повідомив, що Fire Point зараз виробляє близько 200 ракет "Фламінго" щомісяця, однак підприємство здатне істотно збільшити обсяги випуску за наявності додаткового фінансування та замовлень.

Крім того, він розповів про концепцію створення так званої "кілл-зони" з використанням ударних дронів. За його словами, подібну систему Україна теоретично могла б розгорнути вздовж іранської території, створивши зону постійного ураження за допомогою операторів дронів-камікадзе.

Штілерман стверджує, що країни Перської затоки виявили інтерес до подібної моделі, однак зазначили, що для її реалізації буде потрібне узгодження з боку США.

Українські військові розробки Fire Point

Авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко повідомив, що повноцінна реалізація планів ракетної програми вимагає значних коштів. Наразі Fire Point займається розробкою української зенітної ракети для перехоплення балістичних ракет. За словами експерта, масового виробництва на даний момент не передбачається.

Раніше головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що українська балістична ракета з дальністю до 850 км буде готова вже в середині 2026 року. На його думку, такими ракетами можна завдати масованого удару по Москві.

