Не долітають або не вибухають: що не так з американськими ракетами Tomahawk, - Forbes

Боєголовки, що не здетонували, знаходять у різних країнах, а мільйонні контракти на модернізацію не гарантують надійності.

Крилаті ракети BGM-109 Tomahawk, які десятиліттями вважалися ключовою ударною силою США, опинилися під критикою через серію збоїв. У різних регіонах світу все частіше фіксують випадки, коли ракети не детонують після удару, пише Forbes.

За останні місяці фото нерозірваних боєголовок з’являлися у Сирії, Іраку та Нігерії. Зокрема, біля Кіркука зафіксували щонайменше одну таку ракету, а після атак у Нігерії – одразу кілька.

Дорога зброя з проблемами

Одна ракета Tomahawk коштує майже 2 мільйони доларів разом із пусковим контейнером. Попри це, навіть сучасні модернізовані версії не гарантують стовідсоткової ефективності.

Компанія RTX (колишня Raytheon) у 2024 році отримала контракт на 287 мільйонів доларів для продовження ресурсу 166 ракет ще на 15 років. Фактично це означає додаткові 1,7 млн доларів за кожну – лише для підтримання їхньої боєздатності.

Втім, навіть після оновлення частина ракет, імовірно, продовжує давати збої.

Чому "Томагавки" не вибухають

Проблема не лише у детонаторі. Ракети мають складну систему активації, яка запускається лише після виконання кількох умов: стабільного польоту, віддалення від точки запуску та підтвердження цілі системою наведення.

Це робиться для безпеки, але водночас збільшує ризик відмови на фінальному етапі.

Ще під час війни в Перській затоці офіційний рівень успішності "Томагавків" становив близько 85%. Інші 15% включали різні типи збоїв – від невдалого запуску до відмови при ударі. Сучасні оцінки можуть бути ще гіршими, хоча точні дані засекречені.

Ракети, що не здетонували, становлять не лише військову, а й технологічну загрозу. Іран вже має досвід копіювання західної техніки, зокрема безпілотників, і може використати такі знахідки для створення власних аналогів.

Дешевші альтернативи вже на полі бою

На тлі проблем із дорогими ракетами США почали активніше використовувати ударні дрони, зокрема LUCAS. Вони значно дешевші: за ціну одного Tomahawk можна отримати десятки таких апаратів.

Цікаво, що сам LUCAS частково створений за зразком іранських дронів Shahed.

У 2026 році RTX отримала ще один контракт – на 380 мільйонів доларів для модернізації ракет. Водночас експерти ставлять питання: чи виправдані такі витрати, якщо навіть після оновлення ракети не гарантують результату?

Tomahawk у бойових умовах - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США вдарили по Ірану невідомою модифікацією крилатої ракети Tomahawk із крилом зворотної стрілоподібності та чорним фюзеляжем.

Ймовірно, чорне покриття зменшує радіолокаційну помітність ракети. Воно може бути подібним до матеріалів, які застосовуються на інших сучасних крилатих ракетах, зокрема AGM-158C LRASM.

