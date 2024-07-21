У світі їх є невелика кількість і більшість з них - у Росії.

Інженери Радянського Союзу наприкінці 1980-х років розробили танк Т-72S - спрощену версію 43-тонної тримісної Т-72Б. Нова машина призначалась на експорт, мала менше блоків динамічної броні та менший захист від ядерного та хімічного ураження. При цьому головна слабкість Т-72Б у Т-72S залишилась - погана оптика нічного бою. Через це він потребує використання інфрачервоного прожектора, який легко виявити.

Як пише Forbes, розпад Радянського Союзу в 1991 році перервав спроби продати Т-72С. Декілька одиниць, мабуть, придбав Іран. Частину з них могли затрофеїти іракські підрозділи.

"Т-72S - дивина. І він міг би зникнути у військовій історії, якби Росія не вторглася в Україну в 2014 році, а потім розширила війну через вісім років. Радянська армія, що відходила, залишила принаймні один Т-72С, покидаючи Україну в 1990-х роках. Мобілізуючи на війну у 2014 році, українська армія змахнула пил з того єдиного Т-72S і поставила його до складу 53-ї механізованої бригади", - зазначає видання.

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Наразі невідомо, що сталось з тим єдиним Т-72С. За довгі місяці війни ЗСУ захопили сотні російських танків та придбали велику кількість інших у іноземних союзників. Таким чином Україна стала основним користувачем Т-72 майже всіх модифікацій — від найстарішого Т-72 "Урал" 1970-х до свіжих заводських Т-72Б3М, щойно захоплених у відступаючих російських частин.

При цьому за вісім років важких боїв Сили оборони втратили аж 300 Т-72. Серед них міг бути і Т-72С. На думку журналістів, якщо спрощений Т-72Б і повернеться на поле бою, це найімовірніше станеться з російської сторони. Однак поки що цього не сталось - росіяни залізли у запаси холодної війни, поставляючи на фронт все, крім найстаріших Т-72А та Т-72 Урал.

Загалом за цей час окупанти відновили понад 400 з приблизно 900 Т-72Б, які були на зберіганні.

"Якщо якісь Т-72S були заховані серед майже ідентичних Т-72Б, ніхто за межами Кремля про це не знає. І якщо серед сотень списаних ними Т-72Б росіяни втратили будь-який Т-72S у бою, про це також майже ніхто не знає. Тож цілком можливо, що лише один Т-72S воював або колись буде воювати у російсько-українській війні. Це може зробити спрощений Т-72Б найрідкіснішим танком війни", - підсумовує видання.

Радянські танки на війні в Україні

Defense Express писав, що у РФ закінчуються запаси танків, але є нюанс. Фактичний резерв озброєння Російської Федерації може бути значно більшим, ніж вважають деякі західні військові аналітики.

За прогнозами видання The Economist, за нинішніх темпів втрат російські танки і машини піхоти зі зберігання досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини наступного року.

Раніше Highmarsed зазначав, що у Росії різко скоротилися темпи відновлення старих танків. Росія зняла зі зберігання близько 2500 танків, водночас за останній рік темпи робіт знизилися вдвічі - зі 115 до приблизно 60 танків на місяць.

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