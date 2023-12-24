Відзначається, що жодна країна ще не створила винищувач п'ятого покоління, у якого не було б проблем.

Провідні військові країни світу вже кілька десятиліть працюють над створенням винищувачів п'ятого покоління, і ця робота досі не завершена. США створили перший винищувач п'ятого покоління - стелс F-22 Raptor, а в продовження цього проекту - спільний ударний винищувач F-35 Lightning II, а у Росії і Китаю є Су-57 та J-20.

Видання Business Insider пише, що американський F-22 більше не виробляється, а три новітні винищувачі, які всі вважаються літаками п'ятого покоління, навіть якщо деякі з них не зовсім відповідають вимогам, стикаються з проблемами.

Щоб вважатися винищувачем п'ятого покоління, літак повинен мати певні характеристики, такі як стелс, щоб уникнути виявлення, і здатність літати на надзвукових швидкостях без включення форсажу

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Російський літак Су-57

Су-57 - це перша спроба Росії створити винищувач п'ятого покоління, але аналітики сумніваються, що він дійсно може претендувати на це звання, враховуючи його недоліки в декількох ключових категоріях.

Відомий в НАТО як "Фелон", Су-57 був поставлений на озброєння російської армії в 2020 році. Поки в арсеналі Москви всього 10 літаків, але державні ЗМІ стверджують, що до кінця 2024 року ця цифра збільшиться до 22, а до 2028 року знову підскочить до 76. Однак невідомо, чи збудуться ці плани

Су-57 вперше випробували в бою над Сирією в 2018 році. У минулому році російські офіційні особи стверджували, що літак мав бойовий досвід в Україні, що підтверджується даними розвідки, опублікованими Міністерством оборони Великобританії. Але хоча винищувачі, можливо, брали участь у деяких протилежних атаках, насправді немає жодних доказів широкого застосування Су-57 у поточній війні.

Одним з пояснень неучасті у війні, для якої створювалися винищувачі п'ятого покоління, може бути те, що російському літаку не вистачає малопомітних характеристик, які дозволили б йому працювати в якості повноцінного винищувача п'ятого покоління. Проблеми з літаком полягають в тому, що Москві явно не вдається оснастити його двигунами, здатними працювати в режимі "стелс", і щільно розташованими панелями корпусу, які б в достатній мірі знижували його радіолокаційну помітність.

В кінці кінців небажання Росії використовувати свої Су-57 в Україні "говорить про те, що вони не впевнені в заявлених стелс-властивостях літака", - заявив раніше Business Insider Джастін Бронк, експерт з повітряної потужності з Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

Крім того, він зазначив, що літак може нести тільки старий варіант ракети "повітря-повітря" R-77. Вона має "складні гратчасті плавники, які не дозволяють нести її всередині літака і, отже, ставлять під загрозу її скритність", - сказав він.

Китайський літак J-20

Китай також має програму винищувачів п'ятого покоління. Через шість років після першого польоту китайський літак Chengdu J-20 надійшов на озброєння в 2017 році.

Згідно з доповіддю Пентагону про військову міць країни за 2023 рік, він увійшов до інвентарного списку з 1900 винищувачів Пекіна і з тих пір "використовується в оперативних цілях". За оцінками, Китай побудував понад 200 літаків J-20 і готує кілька модернізацій винищувача, серед яких установка двигунів WS-15 вітчизняного виробництва.

Спочатку передбачалося, що J-20 буде оснащений саме двигуном WS-15, який дозволить винищувачу літати на надзвукових швидкостях без використання форсажу і додасть йому додаткові стелс-можливості. Але китайська оборонна промисловість довгий час не могла налагодити виробництво цього передового двигуна, тому військові використовували більш старі китайські і російські двигуни.

"Двигуни J-20 - це великий головний біль, але я думаю, що вони свідчать про більш серйозні проблеми в китайській оборонній промисловості", - говорить Майк Дам, колишній офіцер розвідки ВМС США. "При всьому технологічному прогресі Китаю, він все ще відстає від Заходу в області високотехнологічного виробництва, будь то двигуни, малопомітні матеріали або металургія"

Попри попередні невдачі, влітку минулого року J-20 здійснив знаменний політ з парою двигунів WS-15. Але Дам, старший науковий співробітник Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла, попереджає, що навіть якщо Китаю вдалося подолати виробничі труднощі, надійність двигунів WS-15 все ще залишається під питанням і може викликати проблеми - особливо якщо вони будуть виготовлені не з тими ж допусками, що і західні літаки.

"Протягом терміну служби двигуна їм доведеться частіше проводити технічне обслуговування і, ймовірно, частіше міняти двигуни", - сказав він. "Ці проблеми з обслуговуванням в кінцевому підсумку вплинуть на готовність літака і його працездатність".

Майкл Бонхерт, ліцензований інженер аналітичного центру корпорації RAND, який допомагав в аналітичній роботі для ВПС США, каже, що обслуговування стелс-матеріалів - як і покриття літака - це дорогий і "болісний" процес, який вимагає великих інвестицій, як з точки зору робочої сили, так і інфраструктури.

"Стелс-літак - це не тільки літак", - сказав Бонерт. "Це і ракети, і тактика, і логістика, і інфраструктура обслуговування - багато всього".

Як і росіяни, Китай все ще відносно новачок у грі з винищувачами п'ятого покоління. Але навіть США, які мають винищувач п'ятого покоління з 2005 року, мають труднощі з новим винищувачем Joint Strike Fighter.

Американський F-35

Розроблений оборонною компанією Lockheed Martin, F-35 є другим винищувачем п'ятого покоління в американському арсеналі після F-22 Raptor і випускається в трьох варіантах.

F-35B морської піхоти США здатний здійснювати укорочені зльоти і вертикальні посадки і вперше отримав початкову оперативну готовність в 2015 році. F-35A використовується ВПС США і досяг МОК у 2016 році, тоді як F-35C використовується ВМС США і буде введений в експлуатацію до 2019 року.

Літак, створений для наземних атак, повітряних боїв і мережевої авіації, патрулював Європу і Тихий океан, а також мав бойовий досвід на Близькому Сході.

Літак п'ятого покоління експлуатується як американськими військовими, так і низкою союзників США. Ізраїль став першою країною, яка здійснила бойовий політ на цьому літаку.

У розпорядженні американських військових знаходиться близько 450 літаків F-35, і Пентагон планує закупити ще близько 2500 літаків протягом наступних кількох десятиліть; оціночна вартість життєвого циклу становить понад 1,7 трильйона доларів, більша частина яких піде на експлуатацію та ремонт літаків.

Згідно вересневого звіту, опублікованого управлінням урядової звітності (Government Accountability Office, GAO), ця дуже дорога програма була пов'язана з проблемами технічного обслуговування і стійкості, які часто позначалися на боєготовності винищувачів. Наприклад, на початку цього року літак був здатний виконувати завдання навряд чи більше половини часу.

У звіті виявлено ряд конкретних проблем на військових об'єктах, включаючи нестачу допоміжного обладнання, запасних частин, адекватного навчання і технічних даних - все це може сприяти затримкам в обслуговуванні. У звіті також йдеться про те, що програма F-35 відстає від графіка по створенню об'єктів для проведення ремонту, а уряд США в значній мірі покладається на підрядників, що знижує його власну здатність приймати рішення

За словами Діани Маурер, директора відділу оборонного потенціалу та управління GAO, загальна проблема полягає в тому, що протягом багатьох років програма F-35 була зосереджена на виробництві. Пріоритети в основному стосувалися досліджень, розробок і придбання, в той час як підтримка і витрати на нього були відсунуті на другий план. Зараз ці проблеми вже вирішені.

"Коли F-35 почав надходити в розпорядження служб, не були створені ремонтні бази, щоб лагодити літаки, коли вони вимагали ремонту. Навіть зараз програма все ще на роки відстає від термінів здачі в ремонт", - сказав Маурер.

Це означає, що коли необхідні ремонт або заміна основних частин літака, їх часто доводиться відправляти назад виробникам оригінального обладнання, що призводить до тривалих затримок.

До проблем програми F-35 додався грудневий звіт GAO, в якому йдеться про наявність проблем з системою охолодження винищувача. Зокрема, вона перевантажена, працює понад те, на що розрахована, що може збільшити знос двигуна, скоротити термін його служби і збільшити мільярдні витрати на обслуговування.

"Для США дуже важливо взяти програму F-35 у свої руки. Коли він літає, ми чули від пілотів, що вони дуже задоволені можливостями цієї системи озброєння", - сказав Маурер, додавши, що "це не просто майбутнє бойової авіації для трьох наших військових служб - це сьогодення".

Винищувачі F-35 - останні новини

У 2021 році винищувачі F-35 хотіла купити Швейцарія, а в березні поточного року Румунія заявила про намір купити ці американські винищувачі.

У свою чергу у звіті Рахункової палати США йдеться, що на березень 2023 року тільки 55% винищувачів F-35 здатні виконувати бойові завдання.

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