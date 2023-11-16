Відзначається, що літак зможе використовувати чотири ракети, в тому числі і ракету-невидимку.

Посилюючи вогневу міць ударного винищувача п'ятого покоління F-35 Joint Strike Fighter, ВМС США встановлюють на нього чотири нові ракети класу "повітря-земля", включаючи малопомітну ракету AGM-158 JASSM.

Видання EurAsian Times пише, що крім ракети AGM-158 JASSM, ВМС США планують додати ще три види озброєння: протикорабельну ракету великої дальності AGM-158c (LRASM), яка є морською ударною версією JASSM, ракету AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), яка є високоточним боєприпасом, і ракету класу "повітря-земля" AGM-114 Hellfire.

Крім Hellfire, всі інші ракети, які будуть встановлюватися на літак, вже давно є предметом обговорення. Підрозділ озброєнь Центру військово-повітряних сил ВМС США в Чайна-Лейк нещодавно оголосив, що планує залучити компанію Lockheed Martin, яка виробляє ці ракети, для проведення досліджень, розробок, випробувань і оцінки.

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Окрім модифікації ракет JASSM, lRASM, JAGM та Hellfire для використання на F-35, ці послуги "забезпечать проектно-конструкторські дослідження, демонстрацію технологій та інженерні послуги для швидкого розвитку технологій".

Ракета JASSM

AGM-158 JASSM стане істотним доповненням, забезпечуючи ВМС США перевагу "стелс на стелс" в міру нарощування можливостей в боротьбі з найближчими супротивниками в особі Китаю. JASSM - це автономна високоточна ракета класу "повітря-земля" великої дальності, призначена для ухилення від засобів протиракетної оборони. Вона володіє відмінними можливостями і точністю при знищенні як стаціонарних, так і мобільних цілей.

F-35 Joint Strike Fighter - це стелс-літак, який може пролітати поблизу кордонів противника або навіть всередині його території, не будучи перехопленим радарами. Таким чином, винищувач, оснащений крилатою ракетою "стелс", може завдавати ударів по об'єктах, що знаходяться в глибині території противника.

По суті, це надійний спосіб атакувати критично важливі об'єкти противника на далеких дистанціях. Ракета JASSM з вертикальним хвостом і відкидними крилами оснащена осколково-фугасною бойовою частиною і дворежимним проникаючим елементом. Маса ракети становить близько 1 000 кг, вона може нести боєголовки масою до 450 кг.

Американські військові інтегрують свою стелс-платформу F-35 з малопомітними ракетами на тлі зростаючої загрози конфлікту з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні. У серпні минулого року стало відомо, що в грудні 2021 року ВПС США провели випробування крилатої ракети AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER) зі стелс-бомбардувальника B-2.

Як повідомив EurAsian Times військовий експерт, "бувши дозвуковою (порівняно повільнішою) стелс-ракетою, JASSM на всьому шляху польоту прихована від радарів противника. Коли ракета потрапить на радар, вона все ще буде маленькою мішенню, тому її не помітять. Часу на реакцію буде мало, так як радар засіче її тільки на останніх двох-трьох кілометрах, а потім буде вже пізно".

F-35 призначений для знищення ворожих цілей і одночасного втечі від їх виявлення. Ці завдання парадоксальні через унікальні вимоги до стелсу: здатність літака зберігати режим стелс загрожує зовнішнім озброєнням, що збільшує радіолокаційну видимість. З іншого боку, можливості винищувача нести тільки внутрішнє озброєння обмежені.

Перед обличчям цих проблем інтеграція в винищувач F-35 новітнього озброєння є спробою протистояти загрозам, які виходять від таких супротивників, як Китай і Росія, в умовах зростаючої напруженості.

Ракета LRASM

Ще однією ракетою, що поповнює арсенал F-35, є протикорабельна ракета великої дальності (lrasm). Хоча LRASM створений на базі JASSM, його основне призначення на момент розробки полягало в ураженні морських цілей, таких як дорогі надводні бойові кораблі.

Як і JASSM, ця ракета є дозвуковою зброєю з надзвичайно складними системами наведення і цілевказування та "невидимі". У липні цього року командування Військово-Морських авіаційних систем опублікувало попередній запит на пошук постачальників для інтеграції протикорабельної ракети великої дальності (LRASM) ВМС США на платформу F-35.

Художнє зображення F-35, оснащеного двома LRASM, було представлено компанією Lockheed Martin на симпозіумі 2021 Surface Navy Association, що дозволяє припустити, що служба вже давно розглядає можливість впровадження цієї ракети на винищувач.

В даний час LRASM інтегрована в літаки ВПС США: B-1B Lancer, який отримав дозвіл на ранню експлуатацію ракети в 2017 році, і F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, який отримав дозвіл на ранню експлуатацію ракети в грудні 2019 року. За наявними даними, крім цих платформ, ракета встановлюється на літаки P-8A Poseidon і B-52 Stratofortress ВПС США.

Ракета JAGM

Ще одна ракета, яку отримає F-35,-AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile. Попри те, що JAGM призначена для ураження цілей, розташованих ближче, ніж перераховані вище ракети, вона забезпечує можливість "вистрілити і забути" для F-35, підвищуючи при цьому виживаність пілотів при ураженні рухомих і нерухомих цілей в складних погодних умовах. Мінімальна дальність ураження цілей JAGM при запуску з повітря становить близько 10 миль

Відомий як JAGM-F або JAGM Increment 3, варіант JAGM, що запускається з повітря, пройшов випробування з літаків F/A-18E/F Super Hornets ВМС США і планується до установки на літаки F-35B і AV-8B Harrier II Корпусу морської піхоти США. На відміну від більших JASSM та lrsam, JAGM може запускатися з внутрішніх відсіків зброї F-35. Однак поки немає ясності, як ВМС США і компанія Lockheed Martin будуть це робити.

Ракета Hellfire

Остання з чотирьох ракет - Hellfire - це зброя, яка ніколи раніше не була встановлена на жодному з варіантів F-35. Спочатку передбачалося, що ракета Hellfire буде замінена на JAGM, але цього поки не сталося.

Hellfire - дозвукова ракета класу "повітря-земля" з лазерним наведенням, що володіє значним протитанковим потенціалом. Крім того, вона може використовуватися в якості зброї класу "повітря-повітря" проти деяких літаків або вертольотів.

Включення AGM-114 Hellfire в арсенал F-35 було несподіваним, проте вона являє собою надійну альтернативу, що розширює тактичні можливості винищувача. Порівнянна за розмірами з JAGM, Hellfire, ймовірно, підійде для внутрішнього транспортування на F-35.

Хоча це лише припущення, JAGM і Hellfire можуть бути розміщені всередині літака, а JASSM і lrasm - на підкрилих пілонах. Додавання цих чотирьох ракет до винищувача F-35, здається, є частиною тривалих зусиль, спрямованих на нарощування вогневої потужності літака, як це було зроблено з додаванням бомб з лазерним наведенням та JADM до винищувача, а також інших ракет.

Винищувачі F-35-останні новини

У 2021 році винищувачі F-35 хотіла купити Швейцарія, на що виділила 5,5 мільярда доларів. Вже в березні цього року стало відомо, що Румунія має намір купити американські винищувачі F-35.

При цьому в Таїланді поскаржилися, що США відмовилися продавати їм F-35 через проблеми з навчанням особового складу та технічним обслуговуванням.

Водночас у звіті Рахункової палати США зазначалося, що станом на березень 2023 року тільки 55% винищувачів F-35 здатні виконувати бойові завдання. При цьому цільовими показниками боєздатності F-35A визначені 90%.

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