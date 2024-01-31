Експерти вказали, що у Росії, ймовірно, труднощі з виробництвом ракет "Калібр" через санкції.

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що російська оборонно-промислова база може виробляти не менше 100 основних бойових танків на місяць. Таким чином, в РФ здатні заповнити втрати на полі бою.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що це дозволить російським військам продовжувати операції в поточному темпі "в осяжному майбутньому".

"Уралвагонзавод", єдиний виробник танків в Росії, за даними на березень 2023 року, виробляв 20 танків на місяць. Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв у березні 2023 року заявив, що в 2023 році російський ОПК зможе виробляти 1500 основних бойових танків, що передбачає середній обсяг виробництва 125 танків на місяць.

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30 січня Міноборони РФ заявило, що російське підприємство ОПК "Новатор" виконало держоборонзамовлення на крилаті ракети "Калібр" і балістичні ракети "Іскандер" у 2023 році. Генеральний директор "Новатора" Фарід Абдрахманов доповів Міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що підприємство виконало держоборонзамовлення за рахунок переходу на цілодобове виробництво і створення тризмінного графіка на всіх своїх заводах. Він заявив, що "Новатор" вже виконав 17% держоборонзамовлення на 2024 рік.

Заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький 15 січня заявив, що російські війська не використовують крилаті ракети "Калібр" для ударів по Україні з середини вересня 2023 року, ймовірно, для створення ракетного резерву, і що у Росії, ймовірно, труднощі з виробництвом цих ракет, оскільки для них потрібно багато іноземних компонентів, які знаходяться під санкціями.

Втрати Росії в Україні - останні новини

Українські військові щодня знищують як особовий склад, так і військову техніку. Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 30 січня захисники України перетворили на металоллом 6300 танків, а за добу 29 січня бійці ЗСУ знищили 10 таких бойових машин.

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