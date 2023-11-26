На думку військового експерта, "Терміт" занадто сирий і недопрацьований, щоб відправляти його в зону бойових дій, і на даному етапі виглядає як "черговий привід попиляти бюджет".

У Росії почали серійне виробництво безпілотного ударного вертольота "Терміт", який може нести високоточні ракети з лазерним наведенням С-8Л. він був продемонстрований під час візиту заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва в Московський Індустріальний парк "Руднєво".

Як пише Defense Express, ці безпілотні вертольоти ударного типу випускає "НВП "Стріла", що входить до групи компаній "Кронштадт". Контракт на виробництво цих дронів був підписаний в 2021 році, і на свіжому відео з заводу можна було помітити близько десятка вертольотів різного ступеня готовності, і як мінімум три з них - на фінальних етапах складання.

Дрон "Терміт" - що про нього відомо

Сам дрон "Терміт", як пише Defense Express, вперше був продемонстрований в 2020 році. Озброєнням цього безпілотника вертолітного типу повинні бути керовані ракети С-8Л з напівактивним лазерним наведенням. Оголошена дальність дії С-8Л - до 6 км. Оснащення-осколково-фугасна бойова частина. Для наведення цих ракет на ціль "Терміт" повинен бути оснащений оптико-прицільною станцією, що розміщується на носовій частині апарату.

Відео дня

У той же час сам дрон "Терміт" є бойовою версією БВС-ВТ 450 і напрацьовувати його в "НВП "Стріла" почали ще на рівні 2016 року. Заявлені характеристики для цих дронів, які, швидше за все, збігаються з ударним "термітом": максимальна злітна вага 450 кг, при вазі порожнього 270 кг, Максимальна швидкість до 150 км/год, при крейсерській 90 км/год, практична стеля – 3500 м. Максимальна тривалість польоту до 6 годин.

Дрон "Терміт" - оцінка експерта

Водночас військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що на даному етапі БПЛА "Терміт" виглядає як "черговий привід попиляти бюджет".

"До непристойного пристойних розмірів БПЛА, з досить посередніми швидкісними показниками і висотою польоту, що робить його вразливим як для ПЗРК, так і зенітно-гарматного озброєння, буде застосовуватися для пусків ракет С-8Л, заявлених як високоточні, але виробництво яких таке ж обмежене, як і самого БПЛА? Крім того, не до кінця відомо як цей "вертоліт" реагує на РЕБ, наскільки стійкий і захищений його канал", - зазначив Коваленко, аналізуючи характеристики дрона.

Коваленко підкреслив, що "Терміт" занадто сирий і недопрацьований, щоб настільки дорогу і енергоємну у виробництві експериментальну одиницю відправляти в зону бойових дій. При цьому, з урахуванням санкцій, не факт, що прискорити або наростити його виробництво вдасться в гранично стислі терміни, так само як і поліпшити характеристики, хоча росіяни будуть намагатися це зробити.

"Очевидно, що вони намагаються знайти дешевшу альтернативу ударним вертольотам. І з цього шляху не зійдуть, тим більше, що це благодатний грунт для довгострокового розпилу", - підкреслив Коваленко.

Російські дрони атакують Україну

Під час останньої масованої атаки на Україну російські окупанти використали "шахеди" чорного кольору. Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, росіяни могли використовувати чорний колір для того, щоб ускладнити роботу української ППО.

Також експерти відзначають, що окупанти мають намір підвищити виживаність своїх безпілотників-камікадзе в повітряному просторі України, і під час рекордної атаки в суботу, 25 листопада, могли проекспериментувати, випробувати на міцність ефективність виснаження нашої протиповітряної оборони такими нальотами.

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