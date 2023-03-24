Росія посилається на договір 1997 року, згідно з яким Словаччина перед передачею літаків ЗСУ повинна була проконсультуватися з Москвою.

Федеральна служба з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії назвала передачу літаків МіГ-29 Словаччиною Україні "порушенням міжнародних зобов'язань", пише Інтерфакс.

У Росії наполягають, що таким чином влада Словаччини нібито порушила договір про військово-технічне співробітництво, який укладався з РФ в 1997 році. Згідно з угодою, Словаччина могла передати те чи інше озброєння третім країнам тільки з дозволу Росії як їхнього виробника і продавця.

"Розцінюємо ці дії Словаччини як недружній акт проти Російської Федерації, спрямований на руйнування двосторонніх відносин", - заявили в ФСВТС.

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Напередодні Словаччина передала Україні перші чотири з 13 обіцяних Міг-29. Повідомлялося, що в результаті Братислава позбулась майже всіх МіГів, наявних у ЗС Словаччини.

Натомість США нададуть Словаччині 12 нових вертольотів Bell AH-1Z Viper з дуже великою знижкою. Також в угоду входить понад 500 ракет AGM-114 Hellfire II.

Винищувачі для України - останні новини

16 березня про передачу Україні перших чотирьох Міг-29 заявив також президент Польщі Анджей Дуда. Решту обіцяних винищувачів Київ отримає протягом року.

У Повітряних силах України сподіваються, що передача Міг-29 може стати кроком до надання F-16. "Поставка такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію "в небі", але може посилити українську авіацію", - коментував речник ВПС Юрій Гнат.

У ВПС також зауважили, що пілоти ЗСУ наразі "витискають по максимуму" з флоту радянських літаків, кращим варіантом для повітряних боїв з окупантами залишається F-16.

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