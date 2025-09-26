Компанія MBDA планує почати виробництво ракет Patriot наприкінці 2026 року.

Європейський виробник ракет MBDA заявив про готовність запустити виробництво пускових установок Patriot у Німеччині, щоб знизити збройову залежність від США.

Як заявив агентству Reuters керуючий директор німецького підрозділу MBDA Томас Готтшильд, компанія також готова збільшити виробничі потужності з випуску ракет протиповітряної оборони Patriot на новому заводі в Німеччині, якщо обсяг замовлень перевищить "певний поріг".

Завод із виробництва ракет

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія підписали контракт на 5,1 млрд євро на купівлю до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon і MBDA. Ракети вироблятимуться на новому заводі в Баварії на півдні Німеччини.

"Ми йдемо за графіком. Ми плануємо почати виробництво наприкінці 2026 року, щоб забезпечити перше постачання на початку 2027 року", - сказав керуючий директор MBDA Deutschland.

Він не розкрив виробничу потужність заводу, пославшись на міркування безпеки, але сказав, що завод зможе виконати додаткові замовлення.

"Якщо замовлення перевищать певний поріг, ми також готові інвестувати в додаткові виробничі потужності", - сказав він.

Виробництво пускових установок

Готтшильд зазначив, що MBDA має технічний досвід, оскільки раніше займалася обслуговуванням пускових установок.

"Ми можемо це зробити. Це просто питання промислового співробітництва між нами і Raytheon - і побажань нашого замовника, Бундесверу, або інших клієнтів, які замовляють виробництво пускових установок".

Ракета для дальніх ударів

Він також зазначив, що MBDA братиме участь у розробці ракети з дальністю понад 2000 км. Цей проєкт був оголошений Великою Британією і Німеччиною в травні, але терміни початку розробки поки невідомі.

"Незалежно від термінів, важливо, щоб ми почали якомога швидше, щоб отримати більш конкретні результати", - сказав він.

MBDA також просуває розробку більш компактних ракет для збивання низьколітаючих і повільних безпілотників.

"Ми сподіваємося підписати контракт з урядом Німеччини на розробку ракети DefendAir до кінця року", - сказав Готтшильд, додавши, що перші поставки очікуються через кілька років.

Європа залежить від зброї США

Раніше The Atlantic писало, що США призупиняють деякі поставки зброї в Європу, включно з Patriot. Зокрема, заступник помічника міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що йому "не подобається ідея продажу систем Patriot" Данії, тому що їх мало і вони мають бути зарезервовані для США.

Однак незабаром стало відомо, що доступ обмежили не тільки Данії. Пентагон визначив низку видів озброєнь як такі, що перебувають у дефіциті, і має намір блокувати нові запити на їх поставку з Європи.

