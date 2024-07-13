Нові ракурси, показані в короткому відеоролику, підкреслюють унікальний дизайн цього перспективного "товариша по команді" винищувача.

ВПС США і підрядник General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) випустили 90-секундне відео, що показує перший політ XQ-67A, здатного діяти попереду пілотованих винищувачів і передавати їм дані про місцеперебування противника.

Нове відео показує, як безпілотний літак вирулює з критого ангара на базі управління польотами General Atomics у Грей-Б'ютті недалеко від Палмдейла, штат Каліфорнія, прискорюється на злітно-посадковій смузі, курсує і крениться в повітрі, перш ніж повернутися на аеродром, пише Business Insider.

"Рухайтеся швидше. Рухайтеся першим", - свідчить гасло, накладене підрядником, коли дрон вирулює назад.

Це були насичені подіями кілька місяців для XQ-67A і зусиль ВПС зі створення парку недорогих, високотехнологічних, автономних літаків, які можуть взаємодіяти з пілотованими винищувачами та підтримувати їх у повітрі. Вперше презентований у лютому 2024 року, того самого місяця, коли він здійснив свій перший політ, термін служби прототипу дрона було продовжено у квітні, коли ВПС надали компаніям General Atomics і Anduril фінансування для продовження розроблення своїх проєктів. У своїй власній заяві GA-ASI підтвердила, що дотримуватиметься конструкції XQ-67A, яку вона назвала "позабортовою сенсорною станцією".

"Програма CCA перевизначає майбутнє авіації і формує модель закупівель ВПС США, щоб забезпечити винищувачам доступну бойову масу з необхідною швидкістю", - заявив тоді у своїй заяві Майк Етвуд, віцепрезидент компанії з передових програм.

Після публікації відеозапису першого польоту 26 червня Дослідницька лабораторія ВПС (AFRL) уклала з GA-ASI новий контракт на суму 9,3 мільйона доларів на додаткові дослідження платформи, унаслідок чого інвестиції AFRL у XQ-67A зросли майже до 68 мільйонів доларів.

Нові ракурси, показані в короткому відеоролику, підкреслюють унікальний дизайн цього перспективного "товариша по команді" винищувача. Як і винищувач, він має пару похилих вертикальних стабілізаторів, великий повітрозабірник - в даному випадку там, де буде кабіна, - і, як вказує The War Zone, щось схоже на отвори для бортового радара бічного огляду. Судячи зі знімків, літак за розміром схожий на невеликий приватний літак, такий як Cessna Skyhawk. І, як і багато літаків цієї категорії, він має фіксоване шасі, а не шасі, що забирається.

Невідомих для цього прототипу CCA залишається багато, включно з його максимальною швидкістю, дальністю польоту і вантажопідйомністю. Також незрозуміло, з чого в кінцевому підсумку буде складатися це корисне навантаження і чи зможе OBSS або його варіант нести озброєння. Корисне навантаження, що включає озброєння, завжди було частиною остаточного бачення ВПС CCA. Також неясно, якою мірою OBSS, який дистанційно пілотується, але також здатний до автономного польоту, використовував автономію у своєму першому польоті.

В оголошенні, що супроводжувало нові кадри, журнал Air and Space Forces Magazine високо оцінив швидкий процес проєктування, будівництва та випробувань, який призвів до першого польоту всього за два з гаком роки.

Перед OBSS ще належить вирішити безліч завдань, оскільки ВПС продовжують прискорено розробляти плани зі створення парку дешевих і розумних дронів. ВПС планують прискорити виробництво перших 100 спільних бойових літаків і поставити їх у флот до 2029 року. до 2000 CCA за індивідуальною вартістю 30 мільйонів доларів США або менше.

Модернізація літаків у США

Росія, розв'язавши війну проти України, втратила здатність конкурувати зі США у військовій сфері, але святе місце порожнім не буває. Тепер же головним конкурентом для Вашингтона став Пекін.

Видання Foreign policy пише, що винищувач шостого покоління перебуває на різних стадіях розроблення в кількох країнах, а США і Китай є головними конкурентами в цих перегонах. Вашингтон не може дозволити Пекіну отримати перевагу в цьому змаганні. Для збереження переваги в галузі військових авіаційних технологій США необхідно викладатися на повну котушку, щоб зберегти свою перевагу в повітрі.

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