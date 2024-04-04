Країни також обговорюють спільне виробництво боєприпасів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня обговорили запуск спільного виробництва 155-мм снарядів та безпілотників для Збройних сил України.

"Ми обговорили також як надати нового імпульсу в організації спільного виробництва снарядів калібру 155-мм в Латвії, або на спільних підприємствах. Впевнений скоро ми побачимо результати таких перемовин. Окремо хочу подякувати Латвії за ефективне лідерство в коаліції дронів, де ми очікуємо, що вже найближчим часом запустимо спільне виробництво безпілотників для потреб ЗСУ", – заявив Шмигаль під час спільної прес-конференції.

Він підтвердив надзвичайно високі характеристики дронів, виготовлених в Латвії, які дуже якісно себе проявляють. За його словами, сторони також домовилися, що цьогоріч чергова кількість українських воїнів зможе пройти лікування в Латвії.

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Крім того, Шмигаль відмітив, що обсяг військово-технічної допомоги від Латвії вже перевершили 1% від ВВП країни. За його словами, це надзвичайний прояв дружби та солідарності.

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4 квітня стало відомо, що Латвія вже цього місяця готує новий пакет військової допомоги для України, передасть партію дронів та надасть кошти у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни Естонія виділила Україні військову допомогу на суму більш ніж 520 млн євро. Це складає приблизно 1,4% від естонського ВВП.

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