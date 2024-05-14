За останні два місяці кілька російських танків були помічені з доволі незвичними видами броні.

Українські та російські війська намагаються розробити контрзаходи для захисту танків від безпілотників, які, за словами експертів, стають дедалі серйознішою проблемою навіть для техніки, що швидко рухається. Про це пише Defense News.

"Ударні безпілотники, такі як FPV або боєприпаси, що баражують, забезпечують можливості поза зоною прямої видимості, що дає змогу оператору стежити за танками в їхніх прихованих місцях стоянки або відправлення та завдавати по них ударів 24 години на добу 7 днів на тиждень. Ці системи також можуть переслідувати і завдавати ударів по танках, що рухаються, в їхні найуразливіші місця, особливо в задню частину двигуна", – говорить науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Center for European Policy Analysis Федеріко Борсарі.

Повідомляється, що загроза, яка походить від дронів, змусила американських чиновників вимагати, щоб основні бойові танки Abrams, які передавали Україні, більше не використовували на передовій, доки командири не вироблять нову тактику. Аналітик американського аналітичного центру Center for Naval Analyses Семюел Бендетт зазначає, що танки, які використовуються як "машини прориву в лобових атаках", виявилися особливо вразливими перед безпілотниками.

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Над захистом від дронів працює і ворожа армія. Так, за останні два місяці кілька російських танків були помічені з незвичайними видами броні. Йдеться, зокрема, про імпровізовані металеві дахи, вкриті металевими решітками. Українські канали в соціальних мережах прозвали цю споруду "танками-черепахами", а російські телеграм-акаунти "величають" свій винахід "Цар-мангалами".

Мета подібних контрзаходів – завчасно привести в дію вибухові заряди безпілотників, щоб знизити ймовірність пробиття корпусу. Однак результати виявилися доволі неоднозначними. У випадку з "танками-черепахами" додаткова дерев'яна броня та металеві пластини, встановлені для створення повноцінного металевого панцира, що повністю закриває три сторони та верхню частину танка, унеможливлюють поворот вежі та значно обмежують оглядовість машини, пояснює Борсарі.

Зазначається, що обидві сторони також широко використовують різні засоби радіоелектронної боротьби, включно зі встановленням багаточастотних глушилок на даху танків. Так вони можуть порушувати або глушити радіочастоти ворожих безпілотників. Хоча багато аналітиків вважають радіоелектронну боротьбу найперспективнішим захистом від малих безпілотників, Борсарі каже, що Україна і Росія також пробують "нові обхідні шляхи".

"Наразі успіх FPV-атак на танки залежить від досвіду пілотів – знищити танк непросто, і тільки найкращі та найдосвідченіші (оператори) можуть маневрувати своїм дроном у потрібній точці для нанесення удару", – резюмував Бендетт.

Війна в Україні: роль дронів

Як відомо, війна в Україні вже давно певною мірою стала війною безпілотників. У зв'язку з цим в Україні навіть з'явилася "Армія дронів", яка регулярно завдає чималих втрат російським окупаційним військам.

Українські дрони ефективно вражають цілі РФ не тільки в небі, а й на морі. Саме з їхньою допомогою вдалося пошкодити або потопити низку ворожих кораблів.

Росія не стоїть на місці і теж намагається розвивати цей напрямок. Так, окупанти провели в Херсонській області випробування безпілотного катера-камікадзе, який можна вважати умовним аналогом українського дрона MAGURA V5. Відомо, що заявлена дальність ходу становить 250 км, а маса бойової частини – 250 кг, її планують збільшити до 350 кг.

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