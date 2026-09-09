Льоду в Антарктиді несподівано побільшало: вчені з’ясували причину

Завдяки аномальним снігопадам за два роки в Антарктиді несподівано додалося майже 695 млрд тонн льоду.

Антарктида вже багато років втрачає крижану масу: льодовики скидають лід в океан, сприяючи підвищенню рівня моря. Однак у період з 2021 по 2023 рік відбувся незвичайний і, як вважають вчені, тимчасовий поворот тенденції. За 22 місяці континент набрав близько 695 млрд тонн льоду – це найбільший приріст за останні два десятиліття.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що головною причиною стали аномально сильні снігопади у Східній Антарктиді. У середньому з 2003 по 2024 рік континент втрачав близько 140,5 млрд тонн льоду щорічно. Але з липня 2021-го по квітень 2023 року ситуація різко змінилася.

Найпомітніший приріст відбувся у Східній Антарктиді та на Антарктичному півострові, тоді як Західна Антарктида продовжувала втрачати лід. Особливо сильне накопичення зафіксували на Землі Королеви Мері та Землі Вілкса – близько 470 млрд тонн.

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Вчені порівняли супутникові спостереження з даними про опади та клімат і дійшли висновку, що саме незвично інтенсивні снігопади пояснюють значну частину приросту. У районі Землі Королеви Мері та Землі Вілкса опади додали приблизно 351 млрд тонн маси. Цього виявилося достатньо, щоб тимчасово компенсувати втрати в інших частинах континенту.

Антарктида набрала льоду – до чого тут тропічний океан?

Дослідники пов’язують незвичайні снігопади з підвищеною температурою поверхні океану в так званому тропічному теплому басейні – великій області між західною частиною Тихого та східною частиною Індійського океану.

Тривале потепління тут спричинило атмосферні збурення, відомі як хвилі Россбі. Вони поширилися в бік Антарктиди й сформували область високого тиску над її східною частиною.

Частина вологи надійшла з середніх широт Індійського океану і так званими атмосферними річками перемістилася на південь, де випала у вигляді снігу.

При цьому вчені наголошують: приріст льоду не означає, що Антарктида почала відновлюватися. Західна частина континенту продовжувала втрачати масу, особливо в районах, де цей процес спостерігається вже багато років.

Дослідники вважають, що незвичайна подія була значною мірою пов’язана з природною мінливістю клімату. Подібні періоди стійкого потепління тропічного океану, ймовірно, відбуваються приблизно раз на десятиліття, тому аналогічне збільшення льоду може повторитися.

На думку вчених, зв’язок між тропічним кліматом та Антарктидою допоможе зробити кліматичні моделі точнішими та покращити прогнози щодо змін льодового покриву й рівня Світового океану.

Від Гренландії відколовся гігантський крижаний острів

Від льодовика Петермана в Гренландії відколовся величезний крижаний масив площею 76,4 км² – приблизно як Манхеттен. Його товщина місцями сягає 150 метрів. Це найбільша втрата плавучого льоду на льодовику з 2012 року та наймасштабніший подібний відкол в Арктиці з 2020-го. Вчені роками стежили за тріщинами і попереджають: незабаром можуть відколотися ще два масиви.

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