Україна довела світу, що Чорне море не належить Росії, підкреслив очільник ГУР МО.

Триває війна в Україні, і безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі українські фахівці, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км.

Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов у Facebook у дописі, присвяченому Дню воєнної розвідки. "Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави", - написав він.

Буданов зазначив, що цього року завдяки успішним діям воєнних розвідників, Україна довела світу, що Чорне море не належить Росії. "Змусили ворога перекидати свій флот на "безпечну" відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це - лише ілюзія контролю. Адже, розв’язавши широкомасштабну агресію проти України, безпечного місця для окупаційної армії РФ та похідних від неї структур - тепер не існує. Покарання може бути відкладене, але ніколи не скасоване", - наголосив керівник ГУР.

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Буданов також зазначив, що протягом року кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій, здобувши для України цінні відомості, проникли в бази даних держави-агресора, знайшли слабкі місця у зв’язку. Він наголосив, що і це не єдине джерело інформації щодо діяльності військово-політичного командування Росії, які наразі є в розпорядженні української воєнної розвідки.

"Побудована на страху та жорстокості російська державність має термін придатності. Тому розширення мережі лояльних прибічників, як і диверсії в глибокому тилу - тривають", - додав очільник ГУР.

Робота ГУР МО - останні новини

У серпні кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили атаку на сервери російських телеканалів, внаслідок чого в ефірі низки телекомпаній були продемонстровані обʼєктивні відеоролики про війну в Україні.

16 серпня Головним управлінням розвідки України було завдано удар по військовому аеродрому "Саваслейка" у РФ. Кирило Буданов розповів, що ця атака українських безпілотників призвела до знищення перехоплювача МіГ-31К Foxhound і двох транспортних літаків Іл-76 Candid.

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