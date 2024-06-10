Раніше авіабомби Armement Air-Sol Modulaire інтегрували на українські Су-24М, Су-27 і МіГ-29.

На українські штурмовики Су-25 інтегрували французькі авіабомби Armement Air-Sol Modulaire (AASM, A2SM або HAMMER). Втім, експерти не поспішають цьому радіти, називаючи такий крок вимушеним.

На думку спеціалістів Defense Express, він прямо пов’язаний із вичерпанням світових запасів некерованого авіаційного озброєння. Так, доступний запас некерованих боєприпасів стандарту "Варшавського договору" під Су-25 вичерпали ще за перший рік повномасштабної війни.

Тимчасовим рішенням стала адаптація українських штурмовиків під американські некеровані авіаційні ракети класу "повітря – поверхня" Zuni.

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Однак і в цьому випадку запас некерованих боєприпасів виявився обмежений, а відновлення їх виробництва протирічить сучасній західній доктрині використання авіації, де ставку роблять на керовані боєприпаси.

Тому єдиним варіантом залишилась адаптація Су-25 під керовані бомби або ракети. Загалом, інтеграція до цих літаків AASM може суттєво підвищити їх бойовий потенціал. Варто також нагадати, що раніше американці перетворили свої знамениті штурмовики A-10 Thunderbolt II в повноцінні носії керованої зброї класу "повітря – поверхня".

Нові авіабомби для Повітряних сил

Раніше стало відомо, що Україні передали знамениті авіабомби GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb). На одному з фото можна бачити МіГ-29, який несе відразу п'ять таких боєприпасів.

На думку експертів, GBU-39 набагато менше страждають від російських систем РЕБ, ніж виконані на їх основі GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), які стартують з наземних пускових установок.

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