Можливості, які надають ці рації, здатні зацікавити

Останніми роками українська оборонна промисловість переживає бум. Українські інновації повною мірою проявилися після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Це стосується виробників безпілотників, робототехніки і навіть постачальників систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), пише Business Insider.

Однією з компаній, що з'явилися після початку конфлікту, є Himera, яка виробляє рації, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. Серед її продуктів - тактична портативна рація G1 Pro і ретранслятор B1, що збільшує дальність зв'язку.

Повідомляється, що, незважаючи на те, що компанія розпочала свою діяльність лише 2022 року, вона швидко привернула увагу індустрії оборонних технологій, а також американських військових. Головною перевагою продукту є те, що він пропонує потенційне рішення однієї з визначальних проблем війни в Україні - "електронної війни".

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ЗМІ пише, що G1 стійкий до радіоелектронного впливу і використовує технологію стрибкоподібної зміни частоти, що дає змогу уникнути перешкод, які створюють засоби радіозв'язку, GPS і відео.

Компанія Reticulate Micro, що постачає радіостанції Himera у США, оголосила про перше постачання радіостанцій G1 Pro для ВПС США в жовтні 2024 року. Вона заявила, що ВПС тестуватимуть G1 Pro разом із технологією Reticulate Video Assured Secure Transmission (VAST), яка забезпечує передачу потокового відео в режимі реального часу.

У пресрелізі тодішній президент і генеральний директор Reticulate Micro Джошуа Крайер сказав: "Об'єднавши Himera G1 Pro з VAST, ми прагнемо демократизувати безпечне передавання відео на полі бою, надаючи кожному бійцю можливість використовувати радіотехнології з підтримкою відео для поліпшення ситуаційної обізнаності".

Один зі співзасновників Himera Міша Рудомінські розповів виданню, що технологія Himera "долає розрив" між тактичними і комерційними комунікаційними рішеннями. "Ми беремо найкраще з обох світів. Ми надаємо всі тактичні функції, як-от низька ймовірність виявлення, низька ймовірність перехоплення і низька ймовірність глушіння, які ви не знайдете в комерційних рішеннях", - сказав він.

Але, зі свого боку, це робиться дуже зручним для користувача способом. Компанія хоче зробити найлегшу рацію (всього 300 грамів). Ба більше, їхній продукт має один із найтриваліших часів автономної роботи на ринку, який становить близько 48 годин.

Вона підтримує передачу кількох типів інформації, як-от GPS, голосові дані та тексти, і програмується за допомогою зашифрованого застосунку на телефоні або планшеті. У березні представники Himera повідомляли, що компанія "виробляє до 1 000 радіостанцій на місяць" і що у неї є можливість "швидко масштабувати виробництво до 2 500 одиниць". Для великих замовлень вони готові й зовсім поставляти від 10 000 до 15 000 радіостанцій на місяць.

Що ще відомо про український оборонпром

Раніше УНІАН повідомляв, що Rheinmetall уже передав ЗСУ першу БМП Lynx, виготовлену в Україні. Зазначається, що БМП спочатку пройде польові випробування перед тим, як почнуться серійні поставки цих машин.

Крім того, Україна розробляє власну бронемашину Інгуар-3.

"Оснащена незалежною підвіскою, блокуванням диференціалів, системою підкачки шин і пристроями радіоелектронної боротьби, машина витримала суворі реалії сучасного бою", - заявили в компанії.

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