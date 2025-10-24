Метою операції США називають боротьбу з наркотрафіком.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував проведення наземної операції американських військ на території Венесуели для боротьби з наркотрафіком.

Під час свого виступу, який транслювався Білим домом, він заявив, що кількість наркотиків, які надходять до США морем, зараз становить менше ніж 5% від того, що було рік тому.

"У нас є Мексиканська затока, і там дуже мало човнів, дуже-дуже мало човнів. Чесно кажучи, навіть рибальських суден майже немає. Я не хочу завдавати шкоди рибній промисловості, але це виявилося настільки ефективним. Кількість наркотиків, що надходять морем, зараз становить приблизно 5% від того, що було рік тому, навіть менше 5%", – сказав він.

Тепер наркотичні речовини йдуть сушею, сказав Трамп. Однак Штати планують взятися за це питання.

"І, можливо, ми звернемося до Сенату, можливо, до Конгресу і розповімо їм про це. Але я не можу уявити, щоб у них були якісь заперечення. Насправді, поки ми тут, я думаю, це гарна ідея, Піт (Піт Гегсет, міністр оборони США – УНІАН). Піди в Конгрес, розкажи їм про це. Що вони зроблять? Скажуть: "О, ми не хочемо зупиняти потік наркотиків"?" – продовжив Трамп.

За його словами, наркотичні речовини в США вбивають 300 тисяч осіб на рік.

Біля Венесуели помічені бомбардувальники

Тим часом The Wall Street Journal повідомляє, що в районі Венесуели були помічені американські бомбардувальники. Йдеться про бомбардувальники B-1.

"Два літаки B-1 Lancer вилетіли в четвер з авіабази Даєсс у Техасі та пролетіли поблизу Венесуели, хоча, за даними американського чиновника і даними стеження за польотами, вони залишалися в міжнародному повітряному просторі", – ідеться в матеріалі.

Зазначається, що бомбардувальники B-1 можуть літати з надзвуковою швидкістю і нести 75 000 фунтів (близько 34 тонн – УНІАН) бомб. Також вони можуть здійснювати морське спостереження.

Неназваний представник міністерства оборони США сказав, що літаки не були переміщені на бази в регіоні, оскільки вони мають дальність польоту, достатню для досягнення будь-якої точки в Карибському басейні.

"Минулого тижня ВПС і морська піхота провели аналогічну демонстрацію сили з бомбардувальниками B-52 і винищувачами F-35B поблизу острова біля узбережжя Венесуели, де у вересні проводилися військові навчання. Згідно з даними стеження за польотами, бомбардувальники облетіли цей район, а потім повернулися до США. Пентагон охарактеризував ці польоти як "демонстрацію сили", – додають автори.

Трамп і боротьба з наркотиками

Кілька днів тому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про успішну операцію американських військових на морі. За його словами, було знищено "велику субмарину з наркотиками".

"На борту корабля перебувало чотири відомих наркотерориста. Двох із них було вбито", – заявив він.

Трамп додав, що якби він "дозволив цій субмарині дістатися берега, загинуло б щонайменше 25 000 американців".

