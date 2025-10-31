'Вже за кілька днів Мадуро судитиме історія', - джерело NYP каже про швидкий кінець режиму

Источник NYP рассказал о финальной готовности США дожать режим Ніколаса Мадуро в Венесуэле.

США готові завдати ударів по військових базах Венесуели. Джерело, знайоме з планами, повідомило виданню New York Post, що метою операції буде ліквідація командної структури диктатора Ніколаса Мадуро "Картель де лос Солес" та знищення військових об'єктів, які захищають діяльність режиму Мадуро з торгівлі наркотиками.

Однак у п'ятницю Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, що він ще не прийняв остаточного рішення.

Станом на п'ятницю, 31 жовтня, війська США знищили приблизно 57 обвинувачених у наркотероризмі в серії з 13 ударів по щонайменше 14 суднах з наркотиками.

"Хоча попередні удари в регіоні були спрямовані проти самих наркоторговців, майбутні атаки на суші мають на меті знищити ієрархію картелю", - пишуть автори з посиланям на американське ЗМІ Miami Herald, яка першою повідомила про цю історію.

Удари, додають журналісти, можуть відбутися будь-коли. Однак, "малоймовірно, що США проведуть таку операцію, поки у Вашингтоні перебуває мало ключових посадовців". Сам Трамп у п'ятницю вранці вирушив з Білого дому до Палм-Біч, штат Флорида, а військовий міністр Піт Хегсет та начальник Об'єднаного штабу ВПС генерал Ден Кейн перебувають у офіційній поїздці.

Хоча неясно, чи стане сам Мадуро безпосередньою мішенню майбутніх ударів, чиновники припускають, що його дні — принаймні на посаді — полічені. Як розповіло виданню джерело, близьке до Білого дому:

"Час Мадуро добігає кінця, і настає світанок вільної і процвітаючої Венесуели. За кілька днів Мадуро залишиться лише в минулому часі та на суді історії. Майбутнє, яке Мадуро та його поплічники безрозсудно намагалися задушити, нарешті зможе вперше за десятиліття вільно дихати. Режим падає, а майбутнє виглядає оптимістично".

Як писав УНІАН, США розгортають біля Венесуели додаткові сили. Експерти не виключають, що вони проведуть наземну військову операцію. На цьому тлі Мадуро звернувся до РФ, Китаю та Ірану із закликом про порятунок.

Самого Мадуро у США офіційно вважають злочинцем та наркоторговцем. Генеральна прокурорка Пем Бонді говорила, що він загрожує національній безпеці США та має глибокі зв'язки з організованою злочинністю. Цього літа вона подвоїла винагороду Міністерства юстиції за інформацію, яка призвела до арешту Мадуро, до рекордних 50 мільйонів доларів — що вдвічі більше, ніж винагорода, колись призначена за голову Осами бен Ладена.

