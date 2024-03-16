Скоро українці зможуть збивати тільки одну ворожу ракету з п'яти, стверджує джерело західного видання.

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ і на тлі того, що допомога США "застопорилася", скоро в нашій країні можуть виникнути серйозні проблеми з відбиттям атак супротивника з повітря.

Українські політики розповіли американським і європейським чиновникам, що "боєприпаси для деяких із систем протиракетної оборони можуть бути майже витрачені до кінця березня", пише The Washington Post, посилаючись на слова двох чиновників, які минулого місяця зустрічалися з українцями на конференції з безпеки.

"Хоча Україна намагалася збити чотири з кожних п'яти ракет, запущених по її містах, незабаром вона зможе вразити тільки одну з п'яти", - заявив один зі співрозмовників. За його словами, це може вплинути на життя на тих територіях, які останнім часом жили нормально завдяки ефективності роботи протиповітряної оборони.

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Військова допомога Україні в центрі уваги - сьогодні це варто прочитати

Американський Конгрес уже тривалий час не може схвалити виділення мільярдної допомоги Україні, на якій наполягає американський президент-демократ Джо Байден. Проти виділення коштів виступають опонент Байдена - кандидат в американські лідери - республіканець Дональд Трамп і його соратники.

Західні ЗМІ писали, що Палата представників Конгресу може спрямувати свій проект закону щодо виділення допомоги Києву. Журналісти з'ясували, що спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував відмовитися від старої схеми виділення допомоги Україні, а перетворити її на ленд-ліз чи позику.

Варто зазначити, що влада США - найбільший військовий спонсор України, країна надала Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ допомоги на понад 40 мільярдів доларів.

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