Сьогодні стало відомо про намір України закупити щонайменше сотню новітніх шведських винищувачів.

Перша партія шведських винищувачів Gripen нової модифікації може бути поставлена в Україну, ймовірно, не раніше, ніж через три роки. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Шведський прем’єр зазначив, що в його країні лише починається процес розгортання виробництва оновленої версії Gripen - серії E.

"Тому, ми говоримо десь про три роки на практиці. Це те, коли ми зможемо почати постачання. І далі - ви не зможете поставити усі 150 літаків одною партією. Тобто, це довгостроковий процес", - підкреслив Крістерссон.

Відео дня

Він додав, що йдеться про фінансування і довгостроковий процес, а не про якусь одну короткострокову закупівлю.

"Ми говоримо, що впродовж наступних трьох років будуть можливі постачання. Це можливо. Я хочу підкреслити, це не те, що робиться одномоментно. Ми просто показуємо нашу готовність і бажання. Так починаються усі процеси", - додав шведський прем’єр.

При цьому, Зеленський повідомив, що Україна дуже розраховує отримати від Швеції ту кількість нових літаків Gripen, про яку йшла мова – не менше 100 літаків.

"А також ми будемо розмовляти про інші літаки, які не є новітніми, аби якимось чином їх прискорити… постачання", - сказав Зеленський.

Окрім того, він повідомив, що Україна буде говорити про навчання українських пілотів.

"Але найголовніше – ми би дуже хотіли, щоби було політичне рішення щодо можливості України купити Gripen, і побудувати сучасний повітряний флот. І сьогодні ця можливість відкрита", - сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що Україна дуже зацікавлена у серйозному спільному виробництві з оборонною компанією Saab.

"Ми хочемо будувати дрони. Ми дуже зацікавлені. Ми відкриті до Швеції. У нас прекрасні відносини. І у нас є досвід через війну. У нас одні з найкращих сьогодні дронів в світі. Ми будемо масштабуватись, і з Швецією у партнерстві", - відзначив Зеленський.

Україна закупить велику партію винищувачів Gripen

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір укласти велику угоду зі Швецією щодо закупівлі 100-150 новітніх літаків Gripen E. Прем’єр Швеції очікує, що таку кількість Україна повністю зможе отримати впродовж 10-15 років.

Наразі між урядами підписано протокол про наміри. Конкретної угоди із визначеними обсягами, кошторисом і строками ще немає.

Вас також можуть зацікавити новини: