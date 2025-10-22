Стівен Андерсон вважає, що Трампу також варто схвалити передачу Україні ракет Tomahawk.

Президенту США Дональду Трампу варто відправити в Україну американських солдатів, а також схвалити відправку військових із країн-союзників по НАТО. Таку думку висловив бригадний генерал армії США у відставці Стівен Андерсон в ефірі CNN.

"По суті, Володимир Путін - це паперовий тигр. Його армія неефективна. Я маю на увазі, вони як равлик. Вони могли б просунутися далі від східного кордону України три з половиною роки тому і вже були б у Польщі. Ось наскільки його армія неефективна. США повинні підтримати Зеленського, підтримати Україну, яка бореться за всіх нас", - сказав він.

Андерсон додав, що Трампу варто передати Україні крилаті ракети Tomahawk. Також він вважає, що США мають схвалити відправлення американських солдатів і військових з інших країн НАТО в Україну, які обслуговували б у країні американську військову техніку.

Крім того, бригадний генерал армії США у відставці заявив, що українські дрони потрібно почати виробляти в США. Він зазначив, що це піде на користь обороні самих Штатів.

Як Трамп може вдарити по Росії

Раніше в New York Post пояснили, як президент США Дональд Трамп може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів про мир з Україною. Зокрема, американський лідер міг би відправити в Україну крилаті ракети Tomahawk і Barracuda.

У виданні зазначили, що спершу достатньо всього кількох ракет, а потім можна збільшити поставки. Також у виданні вважають, що США варто ввести санкції проти РФ і покупців її енергоносіїв.

