Зеленський: Трамп запропонував непоганий компроміс, але я не певен, що Путін підтримає,

Президент США Дональд Трамп запропонував непоганий компроміс щодо війни, але немає впевненості, що його підтримає російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії.

"Ми мали понад дві години розмови на різні теми з багатьма деталями. Так, думаю, знаєте, найважливіші деталі, про що ми говорили, як захиститися, як мати єдність і гарантії безпеки від США, що важливо, і гарантії безпеки для майбутнього України. І як тепер перейти до політичних рішень, тобто мирних переговорів, дипломатичного шляху, як зупинити Путіна", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що пропозиція Трампа зупинитися на полі бою на тих лініях, де перебуває кожна з армій, непогана.

"Трамп запропонував лишитись, де є, і почати переговори. Думаю, це був непоганий компроміс, але не певен, що Путін підтримає. І я сказав це президенту", - сказав глава держави.

Мирні переговори - розмови про умови для України

Як повідомляв УНІАН, днями Зеленський підкреслив, що відступу з Донбасу не буде і позиція України в цьому питанні залишається незмінною. Він зазначив, що Москва наполягає на виході України з Донецької та Луганської областей, але така вимога є неприйнятною.

"Росіяни посилаються на свій так званий референдум, проведений уже після окупації. Це незаконно і не має нічого спільного з реальністю", – сказав Зеленський.

Він також відкинув аргументи щодо внесення Донбасу до Конституції РФ.

