У Москві не бачать для себе причин зупиняти війну на цьому етапі.

У Кремлі не згодні на заморожування війни за поточною лінією фронту і готові продовжувати "вимотувати Захід" війною проти України, незважаючи на можливе постачання ракет "Томагавк" Києву. Про це пише російське опозиційне видання "Вёрстка" з посиланням на джерела, наближені до Кремля.

Коментуючи ймовірний зрив переговорів США і РФ у Будапешті, неназваний російський чиновник заявив, що в Кремлі не планують зупинятися на поточній лінії фронту, а Путін не хоче зустрічатися з Володимиром Зеленським.

"За фактом [з американцями] ні про що так і не домовилися, вимоги Москви не задоволені, зараз зупинитися - це незабаром отримати ті самі ризики і повернутися до того, з чого почали, тільки [українські] війська ще й відновлять сили. При цьому, якщо підписуватися під декларацією, що зупиняємося по лінії, то треба зустрічатися із Зеленським. Це Путіну навіщо?" - говорить співрозмовник "Верстки".

За його словами, у Москві "не злякалися" можливого постачання ракет "Томагавк" і готові продовжувати війну, "вимотуючи Захід" витратами на підтримку України.

Інший співрозмовник видання, неназваний експерт, який працює з Кремлем по лінії медіа, теж переконаний, що для миру "занадто рано".

"Путіну [Генштаб і воєначальники] вже пообіцяли Покровськ і Куп'янськ. А там зараз запеклі бої. Поки не утвердимося на цих позиціях, про лінію [фронту] говорити не будемо", - заявив цей співрозмовник.

На його думку, весь цей рік Росія навмисно затягувала переговорний процес саме заради поліпшення позицій на фронті.

Із цим згоден третій співрозмовник "Верстки", який працює з внутрішньополітичним блоком Кремля. Він упевнений, що зустрічі Путіна з Трампом у Будапешті не буде.

"Подивися на карту військових дій. З моменту минулої зустрічі ні наша, ні ворожа позиція принципово не змінилися. І Трамп, як і раніше, нічого не може запропонувати ні нам, ні їм. І заради чого летіти через тридев'ять земель, випрошувати проліт борту [через повітряний простір країн НАТО] і піднімати всю цю каламуть?" - сказало джерело.

Зрив саміту в Будапешті

Як писав УНІАН, раніше західні ЗМІ повідомили, що Москва і Вашингтон не змогли домовитися про зустріч глави МЗС РФ Лаврова і держсекретаря Рубіо в Будапешті. Нібито плани зірвалися через те, що в Москві відмовилися обговорювати заморожування війни на лінії фронту.

Без зустрічі Лаврова з Рубіо не буде і зустрічі Путіна з Трампом, оскільки спершу американці хочуть переконатися, що в ній взагалі буде сенс.

"Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу витрачати час даремно, тому подивимося, що буде", - заявив Трамп журналістам.

