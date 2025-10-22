У ряді областей України скасували аварійні відключення: запроваджено погодинні графіки

Графіки запроваджуються зокрема на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині.

У частині областей України запроваджуються графіки погодинних відключень через російську атаку, повідомляє Укренерго.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ)", - зазначається у повідомленні.

Водночас у компанії додають, що у частині областей продовжують діяти аварійні відключення через нічну масовану російську атаку Росії на енергетику.

Відео дня

Зокрема, графік погодинних відключень буде запроваджено в Сумській області з 16:30. В "Сумиобленерго" зазначили, що обмеження діятимуть в обсязі двох черг.

"Сьогодні з 16:30 на території Сумщини діятимуть графіки погодинних відключень у обсязі двох черг (замість графіків аварійних відключень). Аварійні відключення із 16:30 будуть скасовані!" - зазначається у повідомленні енергокомпанії.

З 18:30 графік погодинних відключень запроваджено для клієнтів компанії "Полтаваобленерго". Перелік адрес, які потраплять під дію графіків наразі недоступний.

Графік погодинних відключень з 22 жовтня запроваджено і на Дніпропетровщині. Як зазначається у повідомленні ДТЕК, світло в регіоні буде відсутнє від 2,5 до 4 годин, але деякі мешканці області будуть весь день зі світлом.

Як пізніше повідомили у ДТЕК, графіки погодинних відключень вводяться також у Київській області. Вони діятимуть 22 жовтня у шість черг, кожна з двома підчергами. Максимальна тривалість відсутності світла для кожної групи складатиме 3,5 години.

Удари Росії по енергетиці України - останні новини

В ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали потужного удару по об’єктах української енергетики. Через атаки зранку було запроваджено екстрені відключення у низці областей України.

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко, говорячи про удари росіян по українській енергетиці, наголосив, що ворог змінив тактику ударів. За його словами, РФ прагне довести енергосистему до непридатного стану.

Удари по українській енергетиці триватимуть. Авіаксперт Валерій Романенко очікує, що до кінця місяця варто очікувати одного-двох ударів по об’єктах енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: