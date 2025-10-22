Українські військовослужбовці звільнили село Кучерів Яр на Покровському напрямку, Донецька область. Генеральний штаб Збройних сил України опублікував відео-підтвердження з присутністю наших захисників у населеному пункті в Telegram.
Військовослужбовці 132-го розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ на відео піднімають український прапор над Кучеровим Яром.
Ситуація навколо виступу на Покровському напрямку
"Мілітарний" повідомляє, що 15 серпня ЗСУ зупинили й оточили російських окупантів, які намагалися рухатися в цьому районі, здійснивши прорив на вузькій ділянці фронту і просунувшись на 15 кілометрів углиб нашої оборони.
"Крім того, 10 жовтня противник скористався поганими погодними умовами та задіяв 35 одиниць бронетехніки, атакувавши село Володимирівка, що розташоване неподалік від Кучерового Яру", - йдеться в матеріалі.
Новина доповнюється...