Українські військовослужбовці звільнили село Кучерів Яр на Покровському напрямку, Донецька область. Генеральний штаб Збройних сил України опублікував відео-підтвердження з присутністю наших захисників у населеному пункті в Telegram.

Військовослужбовці 132-го розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ на відео піднімають український прапор над Кучеровим Яром.

Ситуація навколо виступу на Покровському напрямку

"Мілітарний" повідомляє, що 15 серпня ЗСУ зупинили й оточили російських окупантів, які намагалися рухатися в цьому районі, здійснивши прорив на вузькій ділянці фронту і просунувшись на 15 кілометрів углиб нашої оборони.

Відео дня

"Крім того, 10 жовтня противник скористався поганими погодними умовами та задіяв 35 одиниць бронетехніки, атакувавши село Володимирівка, що розташоване неподалік від Кучерового Яру", - йдеться в матеріалі.

Новина доповнюється...

Вас також можуть зацікавити новини: