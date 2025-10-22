Останніми тижнями Україна і Європа сподівалися на те, що Трамп змінить свою позицію щодо Росії.

Країни Європи планують використати майбутні зустрічі в Брюсселі 23 жовтня і в Лондоні 24 жовтня для продовження формування єдиного фронту на підтримку України. Водночас президент США Дональд Трамп знову почав чинити тиск на Київ, що створює проблеми, пише Le Monde.

У Європі незадоволені позицією Трампа щодо війни в Україні

Зазначається, що зустріч між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня розбила надії Києва та європейських союзників на те, що американський лідер буде рішуче підтримувати Україну.

"Трамп знову прийняв усі аргументи Путіна. Ми повернулися до вихідної точки, хоча європейцям вдалося, після фіаско саміту в Анкориджі 15 серпня, привернути його увагу", - сказав журналістам європейський дипломат.

Відео дня

У виданні додали, що європейські чиновники сприйняли ідею зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті як приниження і сигнал зближення США з Росією. Проте 21 жовтня президент США заявив, що поки точно не визначено, чи відбудеться цей саміт.

У виданні підкреслили, що останніми тижнями Україна і Європа сподівалися на те, що Трамп змінить свою позицію щодо Росії, оскільки він певний час критичніше висловлювався про Путіна. Навіть якщо Вашингтон відмовився б від ідеї запровадження нових санкцій проти Москви, у Європі розраховували на жест військової підтримки України, наприклад, постачання ракет Tomahawk. Але цього не сталося.

Ба більше, схоже, Трамп здійснив новий розворот після своєї останньої телефонної розмови з Путіним 16 жовтня. У виданні зазначили, що під час зустрічі із Зеленським 17 жовтня президент США наполягав на тому, щоб Україна поступилася Росії усім Донбасом, включно з територіями, які вона не окупувала.

У виданні додали, що багато європейських лідерів згодні, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів про мир. Проте вони звернули увагу на те, що Росія продовжує затягувати війну, що доводить - Україна є єдиною стороною, яка налаштована на мир.

"Репараційний кредит" для України

На тлі нестабільної позиції Трампа щодо російсько-української війни в Європі розраховують на те, що майбутні зустрічі в Брюсселі та в Лондоні допоможуть домогтися прогресу в питанні підтримки України. У виданні підкреслили, що пропозицію Європейської комісії використати заморожені активи РФ для залучення 140 млрд євро на підтримку України у 2026 і 2027 роках тепер підтримують усі члени ЄС, крім Угорщини. Навіть Бельгія, де зберігаються ці кошти, відмовилася від своїх заперечень.

У виданні пояснили, що європейські країни планують позичити близько 140 млрд євро у фінансової групи Euroclear, а потім нададуть ці кошти Україні частинами протягом 2026 і 2027 років. Цей кредит буде гарантовано або державами-членами, або бюджетом ЄС, що усуне ризик дефолту для бельгійської фінансової установи. Потім Києву доведеться погасити "репараційний кредит" уже після завершення війни, коли Москва виплатить свої репарації.

Проте пропонований механізм, як і раніше, викликає багато запитань, додали у виданні. Зокрема, поки не визначено, чи потрібно Угорщині взагалі брати участь у ньому.

"Краще, якщо нас буде 27. Це буде сигналом політичної єдності. Але якщо Угорщина відмовиться, є інший шлях", - заявив європейський дипломат у розмові з журналістами.

Також європейцям потрібно буде домовитися про те, як слід використовувати кошти "репараційного кредиту". У виданні зазначили, що Франція наполягає на тому, щоб військова частина цієї допомоги була інвестована в європейську та українську оборонну промисловість. Французький чиновник заявив журналістам, що Париж не хоче, щоб ці кошти ще більше зміцнили американську оборонну промисловість.

"Україна повинна мати можливість використовувати ці гроші на свій розсуд", - сказав голландський дипломат.

Крім того, у виданні додали, що 23 жовтня лідери європейських країн обговорюватимуть 19-й пакет санкцій проти РФ. Серед інших заходів, цей пакет має покласти край закупівлям російського скрапленого природного газу з 1 січня 2027 року і посилить боротьбу з "тіньовим флотом" Росії, що дає змогу Москві обходити ембарго ЄС на експорт нафти.

США виступають проти плану ЄС щодо використання російських активів для України

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела писало, що США виступають проти плану Європейського Союзу щодо розширення використання заморожених російських активів для підтримки України країнами G7. Зазначається, що американські чиновники заявили своїм європейським колегам, що поки що Вашингтон не приєднається до цієї ініціативи.

За словами одного з джерел, США як причину своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку. Інше джерело додало, що зараз США просто не беруть на себе жодних зобов'язань.

Вас також можуть зацікавити новини: