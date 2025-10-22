Для побутових споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень до трьох черг одночасно.

Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання з 07:00 до 23:00.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Зазначається, що для побутових споживачів будуть застосовуватися графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності

В компанії зазначили, що про зміни ситуації буде повідомлено додатково та закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

Удари Росії по енергетиці України - останні новини

В ніч на 22 жовтня російські загарбники масовано атакували об’єкти української енергетики, через що зранку було запроваджено екстрені відключення у низці областей України.

Пізніше у частині областей України запровадили графіки погодинних відключень замість аварійних. Зокрема після 16:00 запровадили погодинні графіки відключень світла в Києві.

У свою чергу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов розповів, що ситуація в об’єднаній енергосистемі країни залишається складною, найгірша ситуація - в Сумській та Чернігівській областях.

