На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника фахівці натрапили на стадо здичавілих корів. Про це повідомили у заповіднику та оприлюднили цікаві фото, які зробила дослідниця Ольга Бєльська.

"Під час чергового експедиційного виїзду наші фахівці натрапили на стадо здичавілих корів - справжніх зірок нашого заповідника й абсолютних рекордсменів за запитами ЗМІ!", - наголошують науковці.

Йдеться, що 12 масивних тварин уважно оберігали двох майже чорних телят, що значно підросли за літо. Вони згрупувалися і спостерігали за науковцями, поки ті намагалися порахувати їх та зробити гарні кадри. Потім тварини несподівано розвернулися, стрімко перейшли водну перешкоду і майже миттю зникли серед дерев.

Дослідники кажуть, що після "зникнення" тварин залишилося дивне відчуття неповторності моменту. Тим паче, що дорогою науковцям пощастило зустріти ще й табун коней Пржевальського - неймовірні мешканці Чорнобильської зони "бавились" у високій пожовклій траві, а серед них була трійка лошат.

"Життя продовжується і воно неймовірне!", - підкреслюють дослідники.

Мешканці Чорнобильського заповідника

Нагадаємо, нещодавно у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували рідкісного птаха - лелеку чорного. Неймовірно красивий птах потрапив в об’єктив фотопастки, що стається не часто. Адже ці птахи надзвичайно обережні, тому навіть досвідченим дослідникам не завжди вдається зробити якісні світлини. За даними науковців, у заповіднику гніздиться понад 20 пар чорного лелеки. Однак зараз лелеки вже вирушили до місць зимівлі - до Центральної Африки, а останні красені спостерігалися на території заповідника на початку жовтня.

