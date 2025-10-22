Таку позицію глава держави повідомив президенту США Дональду Трампу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність до запровадження режиму припинення вогню. Україна готова вести переговори з Росією, але не за умови відмови від українських територій. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Україна готова до переходу до дипломатії. Ми підтримуємо питання припинення вогню. Ми готові до дипломатії, але не за умов що ми повинні від кудись виходити, даруючи агресору свою землю, свої території. Безумовно, це не про кілометри. А питання, безумовно, про наші домівки, про наших людей, про нашу історію, ідентичність. Це наша територіальна цілісність", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що говорив про це президенту США Дональду Трампа, але питання полягає тому, що не спостерігається готовності РФ до дипломатії.

Як підкреслив Зеленський, усі дипломатичні потуги, які демонструє Росія своїми дзвінками або повідомленнями, РФ робить для того, щоби відкласти сильні рішення Америки і Європи. Зокрема, Росія дуже не хоче запровадження нових санкцій або продажу Україні крилатих ракет Tomahawk. Зеленський сказав:

"Відкладати тим, що вони готові до дипломатії… Вони відкладають безумовні рішення, які є елементами тиску на Росію. Коли Росія буде готова до дипломатії – ми це побачимо".

Як відзначив глава держави, цього тижня у Великій Британії відбудеться дуже важлива зустріч "Коаліції охочих".

"Деякі партнери будуть offline, багато партнерів буде online. Наша Коаліція охочих повинна фіналізувати якомога швидше гарантії безпеки для України. Це важливий елемент у закінченні цієї війни, тому що мало закінчити агресію Росії, зупинити Путіна і зупинити його особисто, бо це його особиста воля і бажання зруйнувати Україну, українську незалежність, захопити нас. І цього мало. Треба унеможливити, у будь-якому випадку і у будь-якому форматі, повторення агресії Росії. Саме для цього нам потрібні гарантії безпеки", - сказав він.

Президент зазначив, що говорив про це дві години з Трампом щодо тих чи інших кроків.

Війна в Україні - позиція Трампа

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що Україна і Росія повинні припнити бойові дії на поточній лінії фронту. Також він стверджує, що не тиснув на Зеленського щодо того, аби Україна повністю відмовилась від Донеччини і Луганщини.

