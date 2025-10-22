У Києві запровадили погодинні графіки відключень: коли не буде світла

Відключення електроенергії в столиці будуть діяти у вечірні пікові години.

В Києві сьогодні, 22 жовтня, запровадили погодинні графіки відключень світла. Відповідне розпорядження надало НЕК "Укренерго".

За інформацією ДТЕК, Київ переходить до графіків стабілізаційних відключень.

"За командою Укренерго Київ переходить з екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень", - ідеться в повідомленні.

Відео дня

Спочатку в "Укренерго" повідомили, що у частині областей України запроваджуються графіки погодинних відключень через російську атаку.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ)", - зазначалося у повідомленні.

При цьому у ДТЕК повідомили, що графіки погодинних відключень вводяться у Київській та Дніпропетровській областях.

Пізніше генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що запровадження графіків погодинних відключень у Києві очікується з 16:00.

В "Укренерго" додали, що з 16:00 погодинні графіки застосовуватимуться до усіх регіонів, де раніше були екстрені відключення світла. Будуть діяти три черги одночасно.

Вас також можуть зацікавити новини: