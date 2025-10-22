В Україні почала дорожчати цибуля: скільки коштує кілограм зараз

Поки що гострий овоч на 21% дешевший, ніж у минулому році.

З початку тижня українські виробники цибулі почали підвищувати вартість товару. Зараз гуртові ціни на овоч коливаються в діапазоні 7-13 гривень за кілограм, що в середньому на 12% дорожче, ніж у минулу п’ятницю, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Головною причиною зростання вартості цибулі називають той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю овочу через несприятливі погодні умови. Це негативно позначилося на пропозиції товару.

При цьому більшу частину овочу хорошої якості фермери вважають за краще відкладати на зберігання, здійснюючи продаж на даний час невеликими партіями. Частина цибулі, яку не встигли зібрати, залишається на полях. Її якість знижується, бо овоч починає проростати.

Відео дня

Попри здорожчання, ціни на цибулю зараз залишаються в середньому на 21% нижчими, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на цибулю в супермаркетах України

Цибулю ріпчасту жовту можна придбати в Сільпо за ціною 7,9 грн/кг.

В Varus цибуля ріпчаста вагова коштує 8,9 гривні за кілограм.

На ріпчасту цибулю в АТБ ціна закріплена на позначці 7,95 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

До кінця року в Україні прогнозують здорожчання свинини. В холодну пору року утримувати тварин стає більш дорогим задоволенням. Водночас перед зимовими святами посилюється попит з боку переробників і простих споживачів, що штовхає ціни вгору.

Гречка також може додати в ціні до 10%, інакше аграріям буде невигідно її вирощувати і вони скоротять площу посівів цієї злакової культури. А це, в свою чергу, може спричинити серйозний дефіцит і вже істотне здорожчання крупи в наступному році.

Вас також можуть зацікавити новини: