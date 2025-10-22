Міністри закордонних справ Угорщини і Польщі обмінялися коментарями в соцмережі.

Уряд Угорщини обурився тим, що польський суд відмовив в екстрадиції до Німеччини громадянина України, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву газогону "Північний потік". В польському уряді натомість висловили сподівання, що Україна знищить ще й нафтогін "Дружба", на якому сидить Угорщина.

Так, напередодні голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що польський уряд не може гарантувати безперешкодний політ літака з Путіним на зустріч з Трампом в Угорщині, якщо маршрут цього польоту проходитиме через польський повітряний простір.

"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак для передачі підозрюваного суду в Гаазі", - заявив Сікорський.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на цю заяву. У соцмережі Х він ретвітнув новину із цитатою Сікорського і супроводив її наступним коментарем:

"Чи говорить Радослав Сікорський про незалежний суд, який за наказом прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік 2"?

Сікорський не залишив без уваги коментар свого угорського колеги. Він заявив, що пишається рішенням польського суду, який постановив, що саботаж проти об’єктів агресора не є злочином.

"Більше того, я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви будете отримувати собі нафту через Хорватію", – написав польський дипломат у коментарях під заявою Сіярто.

Нафтогін "Дружба" і "Мадяр"

Як писав УНІАН, протягом серпня Україна завдала кількох ударів по нафтогону "Дружба", яким дешеву нафту з Росії отримують проросійські уряди Угорщини та Словаччини. Після цього обидві країни почали погрожувати Києву перекриттям поставок газу й електроенергії взимку.

На початку вересня Путін публічно дав Словаччині і Угорщині команду почати енергетичну блокаду України.

Крім того, Угорщина запровадила санкції проти командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді за удари по "Дружбі". Як відомо, він є уродженцем Закарпаття і етнічним угорцем за походженням.

Вже у жовтні Росія оголосила "Мадяра" в розшук за статтею про тероризм.

