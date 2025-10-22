У світі не оцінили посилення контролю над експортом критичних елементів з боку Пекіну.

Європейський Союз працює над торговельними заходами для протидії обмеженням на експорт критично важливих сировинних матеріалів, які запланував Китай. Про це пише Bloomberg.

За інформацією осіб, обізнаних з цим питанням, Європейська комісія до кінця місяця готує перелік торговельних заходів, які згодом можуть бути застосовані проти Китаю для посилення своїх переговорних позицій.

Комісія також розробляє план щодо захисту критично важливих поставок у короткостроковій перспективі та забезпечення інших джерел. Питання, ймовірно, буде розглянуто на саміті лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, 23 жовтня.

За даними видання, попереднє комюніке заходу містить наступне формулювання:

З метою компенсації недобросовісних торговельних практик, Європейська Рада пропонує Єврокомісії повною мірою застосовувати інструменти економічної безпеки ЄС.

Конкретні кроки тримають в таємниці.

На початку цього місяця Пекін оголосив про плани значно посилити контроль за експортом рідкісноземельних металів та інших критично важливих матеріалів. Згідно з цими заходами, закордонні експортери товарів, у складі яких містяться навіть незначна кількість певних рідкісноземельних металів, що походять з Китаю, повинні отримати експортну ліцензію.

Протягом останнього тижня Пекін намагався заспокоїти побоювання іноземних дипломатів щодо запропонованої системи. Влада Піднебесної стверджує, що ці обмеження - "відповідальний крок", спрямований на захист миру та стабільності у світі.

Слід зазначити, шо на Китай припадає близько 70% світового постачання рідкісноземельних металів.

Китайська делегація повинна найближчими днями прибути до Брюсселя для обговорення питання. ЄС також веде переговори з країнами G7 щодо можливості скоординованих зусиль з диверсифікації поставок, щоб зменшити залежність від Китаю.

Боротьба за критичні копалини у світі – головні новини

Розширення контролю за експортом рідкісноземельних металів з боку Пекіна викликало суттєвий резонанс. Багато світових лідерів після такого кроку Піднебесної встали на сторону президента США Дональда Трампа, а його майбутня зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпінем опинилася під загрозою.

Аби зменшити свою залежність від китайських поставок критичних компонентів, США підписали торгову угоду з Австралією, за якою сторони мають інвестувати в найближчі півроку по мільярду доларів в розробку родовищ на австралійському континенті.

