Кабінет міністрів продовжив дію постанови про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року, яка необхідна для збереження ціни на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн/кіловат, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Телеграм.

"Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн (за кіловат-годину)", - написала вона.

За її словами, рішення уряду також передбачає збереження пільгового тарифу на перші 2 тисячі кіловат протягом місяця для споживачів з електроопаленням на період опалювального сезону.

"За обсяг споживання до 2 000 кВт-год на місяць діятиме ціна - 2,64 грн за кВт-год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна - 4,32 грн за кВт-год", - додала Свириденко.

Тариф на електроенергію для населення в Україні

Як відомо, на тариф на електроенергію для населення не розповсюджується законодавчний мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги.

Кабінет міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год. Роком пізніше уряд повторив цю вправу, піднявши тариф вже до 4,32 грн/кВт-год.

Уряд наразі не планує змінювати вартість електроенергії для населення.

Разом з тим, 14 травня Верховна Рада затвердила звіт парламентської Тимчасової слідчої комісії, в якому, зокрема, зазначалося, що останнє підвищення тарифів на електроенергію для населення було економічно необґрунтованим. Разом з тим, до жодних наслідків рішення парламенту не призвело.

