Ефективний спосіб змінити розрахунки Путіна— надавати Україні військову підтримку, бо ситуація на столом переговорів тісно повʼязана із ситуацією на полі бою.

Єдиний спосіб завершити війну в Україні — переконати правителя Росії Володимира Путіна, що він не переможе на полі бою.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю ведучій CNN Крістіан Аманпур на тлі новин про підготовку до нового саміту Трампа та Путіна.

Ексгенсек альянсу зауважив, що з Росією потрібно розмовляти, щоб продемонструвати силу.

"Єдиний спосіб покласти край війні в Україні — переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. Не думаю, що ми можемо змусити Путіна змінити свої переконання. Його мета — контролювати Україну. Але, на мою думку, ми можемо змінити його розрахунки, щоб він зрозумів, що ціна, яку доведеться заплатити за контроль над Україною, занадто висока", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що, єдиний спосіб зробити це — надавати Україні військову підтримку, бо ситуація на столом переговорів тісно повʼязана із ситуацією на полі бою.

"Ми маємо бути віддані довгостроковій військовій підтримці України. Добра новина: США дали чітко зрозуміли, що продовжать надавати військову допомогу Україні, а європеці та інші союзники НАТО чітко заявили, що готові платити", - підсумував він.

Примусити Путіна до миру - що кажуть аналітики

Як повідомляв УНІАН, лише кілька днів тому президент США Дональд Трамп оголосив, що готує новий "мирний саміт" із Володимиром Путіним у Будапешті. Та вже у вівторок Білий дім зробив різкий розворот: офіційний представник адміністрації заявив, що "наразі немає планів" щодо зустрічі двох президентів у "найближчому майбутньому".

Як пише аналітичний центр Atlantic Council, у Вашингтоні дедалі більше розуміють, що Путін не збирається йти на компроміс. Російський лідер розглядає вторгнення як боротьбу за "місце в історії" і не може дозволити собі поразку. Аналітики зазначають: "Путін грає на найвищих можливих ставках на історичній арені та ніколи не піде на компроміс, якщо його не змусять це зробити. Більше того, він не сміє відступити".

