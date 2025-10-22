Більше половини американців загалом не схвалюють діяльність Трампа на посаді президента.

Майже дві третини американців вважають, що США рухаються в неправильному напрямку, і висловлюють невдоволення впливом президента Дональда Трампана економіку, імміграцію, расові відносини і становище країни у світі. Про це пише Axios, посилаючись на 16-те щорічне опитування про американські цінності, що проводиться Інститутом суспільних досліджень релігії.

Згідно з опитуванням PRRI, проведеним спільно з Інститутом Брукінгса, 62% респондентів заявили, що країна рухається в неправильному напрямку. Серед них лідирують демократи (92%) і незалежні виборці (71%). При цьому лише 24% республіканців заявили, що країна рухається в неправильному напрямку. Розрив у 68 пунктів між республіканцями і демократами з цього питання - найбільший за всю історію опитувань PRRI.

Що показало опитування

Шість із десяти американців вважають, що расові відносини у США з початку року здебільшого погіршилися. Шість із десяти американців також вважають, що скорочення федерального фінансування програм охорони здоров'я зайшло занадто далеко.

Така сама частка респондентів висловила невдоволення тим, як адміністрація Трампа взаємодіє з іншими країнами.

Більшість опитаних (54%) вважають, що тарифи Трампа на імпортні товари зайшли занадто далеко. Така сама частка (55%) вважає, що скорочення федерального фінансування і грантів університетам і дослідницьким інститутам є надмірним.

Крім того, більшість американців рішуче виступають проти агресивних заходів адміністрації Трампа з висилки мільйонів нелегальних іммігрантів і тих, хто раніше мав статус захисту.

Загалом більшість американців не схвалюють діяльність Трампа на посаді президента (56%). При цьому серед республіканців відсоток тих, хто схвалює дії Трампа, становить 86%, порівняно з 32% серед незалежних і лише 8% демократів.

При цьому навіть серед республіканців значна частка - майже 30% - дала Трампу низьку оцінку за економіку і роботу уряду.

Опитування 5543 дорослих (старших за 18 років) проводили онлайн із 15 серпня до 8 вересня, з похибкою вибірки ±1,79 відсоткових пунктів.

Результати аналогічні результатам інших великих опитувань: опитування AP-NORC, проведене цього тижня, засвідчило, що 69% американців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, а 30% - у правильному. Опитування Gallup, проведене минулого місяця, показало, що 67% американців незадоволені станом справ у США, а 29% - задоволені.

США і війна в Україні - результати опитувань

Раніше опитування показало, що 67% дорослих США налаштовані песимістично щодо укладення угоди про припинення війни: 22% дуже песимістично, 45% дещо песимістично. Лише 31% респондентів виявили оптимізм щодо можливості досягнення домовленості.

Щодо оцінки перебігу війни, 66% вважають, що жодна зі сторін не перемагає, 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% - що Україна.

