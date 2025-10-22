Міністр оборони Джон Гілі сказав, що Велика Британія "посилить" свою відповідь на російську агресію.

НАТО вивело в море есмінець ВМС для супроводу російського військового корабля, що проходив через води Великої Британії, під час операції, яку назвали "історично першою". Про це пише The Daily Telegraph.

Корабель HMS Duncan перебував під командуванням альянсу, а не ВМС, і понад 48 годин супроводжував "Віце-адмірал Кулаков" від Північного моря до Ла-Маншу, супроводжуючи його разом із вертольотом Wildcat.

Зазначається, що хоча для британських військових кораблів відстеження російської активності є звичною практикою, участь НАТО у стеженні за есмінцем є важливою подією у зв'язку зі зростаючою напруженістю у відносинах із Москвою.

Відео дня

"Есмінці Type 45 використовували свої передові датчики і системи для перехоплення "Кулакова" в Північному морі, відстежуючи його рух на захід через Ла-Манш до острова Уессан біля узбережжя Франції. Гелікоптер Wildcat з 815-ї ескадрильї ВМС, що базується на Королівській військово-морській авіабазі Йовілтон, приєднався до операції для забезпечення авіаційної підтримки і спостереження за російським судном. У скоординованих зусиллях брали участь три країни, включно з літаком NH90 ВПС Нідерландів і ВМС Франції", - заявив представник ВМС.

Міністр оборони Джон Гілі сказав, що Велика Британія "посилить" свою відповідь на російську агресію. У понеділок він заявив, що Володимир Путін вважає Велику Британію своїм "ворогом номер один" через підтримку України.

Говорячи про військово-морське розгортання, міністр збройних сил Ел Карнс сказав:

"Королівський флот готовий відреагувати на будь-яку російську військово-морську активність. Вони проводять безперервні операції з моніторингу для захисту Великої Британії та наших територіальних вод. Королівський флот знову розгорнутий під командуванням союзників по морських силах, підтверджуючи нашу непохитну солідарність з НАТО у протидії російським діям".

Важливо, що це відбувається на тлі зростаючої стурбованості з приводу загрози, яка походить від "тіньового флоту" Москви, що складається з цивільних суден без прапорів, і їхнього потенційного використання для запуску безпілотників з метою шпигунства за критично важливими об'єктами і порушення роботи аеропортів.

Згідно з документом, підготовленим Європейською службою зовнішніх зв'язків, експерти побоюються, що кораблі тіньового флоту "можуть бути використані як платформи для гібридних атак на територію ЄС".

HMS Duncan, що базується в Портсмуті, - один із двох британських військових кораблів, що входять до складу оперативної групи НАТО "Постійна морська група 1", яка патрулює води Північної Європи.

Королівський флот Великої Британії

Королівський флот Великої Британії зіткнувся з масштабною проблемою у сфері підтримки атомного підводного флоту і може покладатися лише на два підводні човни з десяти наявних. Це обмежило оперативні можливості флоту.

Вас також можуть зацікавити новини: