Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повністю підтримав заклик президента Дональда Трампа до України та Росії "зупинитися там, де вони перебувають". Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами.
За його словами, це просте, але необхідне послання для початку реальних переговорів.
"Президент [Дональд Трамп - УНІАН] цими вихідними висловився абсолютно ясно - зупиніться там, де перебуваєте. Звучить просто, але, звичайно, це саме те, що потрібно", - сказав Рютте.
Він зазначив, що повністю згоден із Трампом.
"Зупиніться там, де перебуваєте - це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити - я особисто, постпред, усі ми - щоб допомогти йому реалізувати це бачення", - додав генсек.
Можливість зупинки на лінії фронту
Раніше стало відомо, що Європа підтримує позицію Трампа щодо негайного припинення бойових дій і того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговорна лінія Російської Федерації щодо зупинки військ в Україні на існуючих позиціях не змінюється.