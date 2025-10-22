У генсека запитали, чи вважає він необхідним припинення вогню між Україною і Росією до початку мирних переговорів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повністю підтримав заклик президента Дональда Трампа до України та Росії "зупинитися там, де вони перебувають". Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами.

За його словами, це просте, але необхідне послання для початку реальних переговорів.

"Президент [Дональд Трамп - УНІАН] цими вихідними висловився абсолютно ясно - зупиніться там, де перебуваєте. Звучить просто, але, звичайно, це саме те, що потрібно", - сказав Рютте.

Він зазначив, що повністю згоден із Трампом.

"Зупиніться там, де перебуваєте - це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити - я особисто, постпред, усі ми - щоб допомогти йому реалізувати це бачення", - додав генсек.

Можливість зупинки на лінії фронту

Раніше стало відомо, що Європа підтримує позицію Трампа щодо негайного припинення бойових дій і того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговорна лінія Російської Федерації щодо зупинки військ в Україні на існуючих позиціях не змінюється.

