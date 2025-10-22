Європарламент ухвалив резолюцію щодо річниці протестів у Сербії.

Сербія не стане членом Європейського Союзу, доки не приєднається до санкцій Брюселя проти Росії. Про це йдеться у сьогоднішній резолюції Європейського парламенту.

Загалом резолюція присвячена проблемі політичного насильства та репресій проти опозиції в Сербії, де вже рік тривають протести проти корупції та фальсифікацій на виборах. Європейський парламент засудив ці репресії і насильство силовиків проти протестувальників.

"Підтримуючи права сербських студентів та громадян на мирний протест, Парламент закликає до підзвітності та демократичних реформ у країні. [Євродепутати] глибоко стурбовані напруженою та поляризованою атмосферою, що підживлюється мовою ненависті, антиєвропейською тапроросійською пропагандою, а також кампаніями дискредитації, що поширюються контрольованими урядом ЗМІ та посадовцями", – йдеться у заяві Європарламенту.

Депутати Європарламенту вважають сербську владу відповідальною за "ескалацію репресій, нормалізацію насильства та ослаблення демократії в країні".

"Європарламент підкреслює свою тверду відданість перспективам членства Сербії в ЄС за умови досягнення помітного прогресу у дотриманні демократії, верховенства права та основних прав, а також повної відповідності Спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та санкціям проти Росії", – йдеться у заяві.

Зовнішня політика Сербії

Як писав УНІАН, уряд Сербії протягом усього часу повномасштабної війни РФ проти України категорично відмовляється запроваджувати санкції проти агресора попри тиск Євросоюзу. Також Сербія продовжує купувати російську зброю.

Разом з тим Сербія відмовляється визнавати російські анексії українських територій, в тому числі Криму. Також Белград тихцем продає зброю Україні.

У червні цього року сербський президент Вучич навіть відвідав Україну.

