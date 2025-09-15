Українська компанія працює над автоматизованим зенітно-дроновим комплексом, що зможе самостійно знаходити й перехоплювати повітряні цілі.

В Україні розробляють повністю автоматизовані дрони-перехоплювачі. Про це в інтервʼю УНІАН розповів CEO компанії Amazing Drones Максим Клименко.

За його словами, у Amazing Drones основний фокус іде на квадрокоптери. В 2023-му компанія починала з виробництва FPV-бомберів, але зараз активно розвиває напрям зенітних дронів-перехоплювачів.

"Працюємо головним чином як R&D-компанія – це "дослідження та розробка". Рухаємося до створення недорогого повністю автоматизованого зенітно-дронового комплексу. На цьому зараз наш фокус. Ми номінанти кількох грантів від Brave1. Компанія поки що маленька – близько десятка осіб", - зазначив Клименко.

Очільник компанії наголосив, що війни майбутнього – це війни дронів. Тому розробники працюють над автономними дронами-перехоплювачами. Клименко поділився:

"Поставили собі за мету розробити повністю автоматизований зенітно-дроновий комплекс, де буде зменшене навантаження на пілота. Бо зараз дуже не вистачає пілотів для дронів ППО. Збиття повітряних цілей - важка задача, яка потребує навченості і досвіду від пілотів. Ми вже розробили сам борт, і завдяки нашому "софту" та інтеграції з радарами він здатен сам злітати, набирати висоту, знаходити ціль та долітати до неї на швидкості 280 кілометрів на годину, а на деяких ділянках розганяється вже до 300 кілометрів. І це не межа – можна й швидше".

Також фахівці розробили систему цілевказання і допомоги пілоту, яка вказує, де саме в небі знаходиться ворожий борт. Зараз сфокусовані на розробці програмного забезпечення і наземних станцій для нашого комплексу. Але щоб закінчити проєкт в короткі строки, нам потрібно додаткове фінансування, додав Клименко.

Як повідомляв УНІАН, у Великій Британії збираються налагодити великомасштабне виробництво передових дронів-перехоплювачів, які зможуть допомогти Україні захиститися від російських повітряних атак.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що ці безпілотники розроблені Україною за підтримки британських учених. У виданні підкреслили, що ці дрони ефективні у знищенні російських "Шахедів" та інших ударних БПЛА.

