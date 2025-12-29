У естонській розвідці оцінили, чи планує Росія зараз нападати на якусь країну Балтії

За словами Розіна, Росія поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту на даний момент.

В даний час немає ознак того, що Росія мала намір напасти на якусь із країн Балтії або на НАТО в цілому, завдання Естонії - зберігати ситуацію саме такою.

Про це генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін в інтерв'ю ERR. За його словами, Росія намагається стримати переозброєння Європи розмовами про мир та про те, що це нібито забирає гроші в інших сферах, наприклад, у соціальній.

"Те, що ми бачимо сьогодні, - Росія зараз не має намірів нападати на якусь країну Балтії або на НАТО в ширшому сенсі. Ми бачимо, що внаслідок наших реакцій Росія змінила свою поведінку після різних інцидентів, які відбувалися у регіоні загалом. Досі видно, що Росія поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту на даний момент", - сказав Розін.

Він пояснив, що після різних інцидентів, починаючи з пошкоджень кабелів або різних зальотів дронів чи літаків у повітряний простір НАТО, внаслідок реакцій Заходу чи НАТО Росія вжила різних заходів, щоб уникати подібних такого у майбутньому. Розін зазначив:

"Якщо подивитися на те, що сьогодні видно і публічно, то траєкторії дронів над територією України чи повітряним простором змінені таким чином, щоб мінімізувати ризики. Ми бачимо, що, наприклад, російські літаки сьогодні дуже уважно стежать за тим, де вони літають над Балтійським морем, і з точністю дотримуються своїх маршрутів, щоб не створювати інцидентів".

Протидія НАТО Росії

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем, який летів поблизу її повітряного простору. Це трапилося вранці 25 грудня над міжнародними водами Балтійського моря.

Також спостерігалися об'єкти, що входили до польського повітряного простору з боку Білорусі. Було встановлено, що це, найімовірніше, були контрабандні повітряні кулі.

