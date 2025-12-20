Країнам Європи слід бути готовими до нападу Росії вже у 2027 році.

Країнам Європи слід бути готовими до нападу Росії вже у 2027 році, у планах Путіна – окупація країн Балтії. Про це очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю LB.

"Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скореговані, переглянуті в бік скорочення термінів на 2027-й", - зауважив він.

Буданов додав, що основним напрямком російської агресії будуть країни Балтії. Він пояснив, що причини криються у світогляді росіян, адже для того, щоб імперія розвивалась, їй постійно треба розширювати свій вплив і території, а це єдиний, на думку РФ, "безпечний" напрям.

Відео дня

"На півночі – тільки Північний Льодовитий океан і далі за колом – Америка. Не варіант, бо буде боляче. На сході – Тихий океан і знову ж таки Америка. Відповідь та сама. На півдні – Китай, буде взагалі катастрофічно – сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з Російської Федерацією, тільки для них. Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, "зажерся", "хворий", "кволий" і "нерішучий", - зазначив очільник ГУР.

За його інформацією, країни Балтії РФ планує окупувати, водночас Польща "розглядається суто для ударів, для військової кампанії без захоплення".

Плани Путіна на Європу

Як повідомляв Reuters з посиланням на дані розвідки США, російський диктатор Володимир Путін не планує обмежуватися Донбасом, Херсонщиною і Запоріжжям. у Кремлі бажають отримати всю Україну, а також території інших колишніх країн радянського блоку, включно із нинішніми членами НАТО.

Як пише WSJ, європейські чиновники у сфері безпеки зараз регулярно закликають громадськість готуватися до потенційної війни з Росією - заява, яка здавалася немислимою ще десятиліття тому.

Водночас віце-адмірал Королівського флоту Великої Британії Майк Атлі заявляв, що наразі збройним силам НАТО не вистачить стійкості для затяжної війни з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: