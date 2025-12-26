З 2026 року в Україні почнуть виробляти 105-мм артилерійські снаряди

Наразі у виробників є можливість вийти на обсяги 100 тисяч пострілів на рік.

У 2026 виробник "Українська бронетехніка" почне виробляти 105-мм артилерійські боєприпаси M1. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що наявна технічна можливість для забезпечення випуску до 100 тисяч таких пострілів на рік. Втім, виробництво максимальних обсягів можливе лише за наявності фінансування та передплати від держави.

Повідомляється, що M1 – це уламково-фугасний боєприпас, який здатен стріляти на відстань до 11,5 км. Його бойова частина складає приблизно 2,18 кг вибухівки при масі у 18,15 кг.

Відео дня

"Загалом це досить типовий снаряд у своєму калібрі, що використовується у багатьох країнах. Щодо загального виробництва "Української бронетехніки", то названі цифри щодо боєприпасів вже перевершують наявні у багатьох країнах Європи потужності. І при забезпеченні державного фінансування можливо забезпечити частину потреб Сил оборони, а також навіть наростити обсяги ще", – пишуть журналісти.

Зазначається, що хоч Україна й отримала невелику кількість артилерійських систем, які використовують 105-мм снаряди, однак вона все ще має власну нішу. Зокрема, завдяки легкості у транспортуванні та маскуванні на позиції. Крім того, Україна випробовує власну систему, розраховану на такий тип боєприпасів.

Українська зброя: важливі новини

Раніше премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що понад половина озброєння Сил оборони на фронті – українського виробництва. Вона зазначила також, що понад 75% коштів України було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників.

Раніше Defense Express також повідомляли, що Україна планує розробити аналог американської реактивної артилерійської системи HIMARS. Теоретично, на думку журналістів, ця система може застосовуватися не тільки для запуску реактивних снарядів та ракет, а й дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: