Основна перевага AMX-10RC - це швидкість та маневреність.

Вже понад півтора року Сили оборони України експлуатують на полі бою французький колісний танк AMX-10 RC. За словами військових, головною перевагою цвієї машини є швидкість та маневреність, інформує Defense Express.

"Швидко приїхали, відпрацювали та покинули вогневу позицію, сховалися", - розповів командир машини з позивним "Рапіра".

Військові оприлюднили відео, на якому машині треба було якнайшвидше покинути позицію, яку атакував FPV-дрон росіян.

За словами військового, швидкострільність AMX-10RC залежить від заряджаючого, але загалом на постріл потрібно близько 6 секунд, за 60-70 секунд можна зробити до 11-12 пострілів:

"Якщо треба швидко, по великій кількості піхоти, яка наступає, відпрацювати, то можна це зробити".

Військовий підкреслив, що AMX-10RC - доволі точна машина за умови коригування вогню розвідувальними дронами.

"Із самого початку своєї служби працюю на цьому танку. Це дуже хороша машина, яка дає дуже хороші результати з ураження", - каже "Рапіра".

Видання зазначає, що на полі бою AMX-10RC наші військові застосовують для стрільби із закритих позицій, для цього використовують додаткові прилади.

Колісний танк AMX-10 RC

На початку 2023 року стало відомо, що Франція в рамках оборонної допомоги планує передати Україні танки AMX-10RC. В березні того ж року міністр збройних сил цієї країни Себастьян Лекорню поінформував, що перша партія була відправлена Україні, при цьому деякі машини вже прибули на передову.

У листопаді 2023 року Україна отримала 40 французьких бронемашин AMX-10RC. Ці спеціалізовані машини часто помилково приймають за танки, хоча насправді вони призначені для використання в якості машин вогневої підтримки.

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