Катастрофа сталася через дружній вогонь, стверджує видання.

Україна минулого літа збила свій винущувач F-16 через США. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Видання пише, що це був дружній вогонь із ЗРК Patriot, хоча Україна цього офіційно не повідомляла.

Стверджується, що коли F-16 прибули в Україну, адміністрація Байдена приховала ключову технологію, яка допомагає наземній протиповітряній обороні відрізняти свого від ворога.

"Для ситуаційної обізнаності США та їх європейські союзники використовують тактичну мережу під назвою Link 16, яка забезпечує перегляд у реальному часі всіх учасників мережі - літаків, наземних підрозділів, наземних засобів протиповітряної оборони та командування тощо. Така видимість робить операції безпечнішими для союзників і смертоноснішими для ворога. Link 16 також зменшує ризики для пілотів, які летять одночасно зі шквалом ворожих ракет і безпілотників, гарантуючи, що їхні наземні колеги знають, де знаходяться їхні літаки", - пишуть журналісти.

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За їхніми словами, на момент прибуття винищувачів ні вони, ні ЗРК країни не були обладнані для використання Link 16.

"Перші ракетні комплекси Patriot прибули в Україну в квітні 2023 року. Тоді Link 16 було вилучено з Patriot, які відправлялися в Україну, тому що ніхто не передбачав, що в найближчому майбутньому Україна отримає F-16", - додавли там.

Збиття F-16 в Україні - що відомо

29 серпня стало відомо, що один з українських винищувачів F-16 зазнав аварії під час масованого удару Росії 26 серпня. Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили втрату літака F-16 і загибель пілота.

Раніше українська сторона повідомляла, що під час відбиття повітряного удару пілот Олексій Месь на F-16 збив один дрон і три крилаті ракети. Згодом Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прокоментував катастрофу винищувача F-16.

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