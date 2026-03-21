Україна таємно застосовує новий тип морських дронів, - ЗМІ

Йдеться про дрони іноземного виробництва - американські.

Україна, ймовірно, тестує або використовує у бойових місіях морські дрони американського виробництва. Один такий апарат, що втратив керування, викинуло на північне узбережжя Туреччини, повідомляє місцеве видання SavunmaSanayiST.

Зазначається, що морський безпілотник AEGIR-W, розроблений американською компанією Sierra Nevada, знайшли на березі в районі Уньє округу Орду.

Турецька влада повідомила, що дрон після огляду буде знищено за дві милі від берега.

Як пише турецьке видання, дрон AEGIR-W має довжину приблизно 10 метрів, максимальну дальність ходу – 900 кілометрів, а швидкість – понад 25 вузлів (46 км/год). Безпілотник може брати до 300 кілограмів корисного навантаження і здатний працювати автономно.

"Вважається, що вищезгаданий дрон був використаний Україною проти Росії та з якоїсь причини дрейфував до турецького узбережжя", – пишуть турецькі журналісти.

Український аналітичний проект Defense Express зауважує, що досі не було повідомлень про те, що американці передавали Україні свої морські дрони.

"Наші морські дрони є ефективним battle proven (перевіреним в боях – УНІАН) озброєнням, яке б могло зацікавити чимало покупців у всьому світі. Водночас якщо США дійсно тестують свій морський дрон в Україні, то матимуть можливість покращувати його відповідно до досвіду бойового використання і фактично потім ця розробка буде конкурентом українським рішенням на світовому ринку зброї. Разом з тим, звичайно, не варто виключати варіант, що цей дрон було розроблено спільно з українськими фахівцями", – додали аналітики.

Як писав УНІАН, Україна активно залучає іноземців до служби в лавах ЗСУ. За даними ЗМІ, зараз вже близько 20 тисяч іноземців воюють на українському боці, і їхня кількість зростає.

Тим часом бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що вже цього року до 30% піхоти на передовій можна замінити дронами та наземними роботизованими комплексами. За його словами, нові технології здатні виконувати частину небезпечних завдань ефективніше за людей. Водночас повністю замінити піхоту неможливо, але в майбутньому її роль може стати більш елітарною та спеціалізованою.

