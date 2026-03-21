Цього року з фронту можна прибрати до 30% піхоти завдяки роботам, – Білецький

У більш віддаленій перспективі технології можуть скоротити потребу в піхоті на 80%.

Невпинний прогрес у військових технологіях дає змогу вже цього року прибрати з передової до 30% піхоти, замінивши її дронами та роботами. Про це в інтерв’ю ТСН розповів командир Третього армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький.

За його словами, частину тих завдань, які зараз виконує піхота, можна передати безпілотним літальним апаратам, системам спостереження та наземним роботизованим комплексам.

"Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі", – зауважив офіцер.

Відео дня

Білецький наголосив, що повністю замінити піхоту безпілотні технології ніколи не зможуть, бо люди значно універсальніші. Але роботам можна довірити конкретні специфічні задачі, особливо з високим ризиком.

"Наприклад, якщо треба викотитись сюди і вести вогонь там з цього умовного холма, то людина не може це зробити, тому що шанси отримати кулю при перебіжці там 50%, умовно кажучи. А от дрон це абсолютно зробить, бо він не має страху так, як залізний. Високі шанси, що туди доїде і знищить противника, бо це ідеальна позиція для ведення вогню", – пояснює генерал.

На думку Білецького, "якщо все піде вдало", то до кінця року ті підрозділи, які активно розвивають тактику застосування роботів, можуть значно знизити свої потреби в піхоті.

"Ну, а ви уявіть, що це таке в масштабах країни, про які про яку кількість людей іде мова. У цьому році, я переконаний, можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому – до 80%. Тоді піхота стане елітарною, спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати робот, дрон тощо", – додав офіцер.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Третій армійський корпус ЗСУ 19 березня зірвав масштабну спробу прориву російських військ на Лимансько-Борівському напрямку, де противник атакував одночасно з семи напрямків, залучивши сотні військових і десятки одиниць техніки. Росіяни зазнали значних втрат у живій силі й техніці і не змогли захопити жодних позицій чи населених пунктів.

Також ми розповідали, що Україна активно залучає іноземних добровольців до ЗСУ, і вже близько 20 тисяч іноземців (приблизно 2% Сил оборони) воюють на її боці, причому їхня кількість зростає. Найефективнішим каналом рекрутингу стало "сарафанне радіо", коли добровольці самі запрошують знайомих.

Вас також можуть зацікавити новини: