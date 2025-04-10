Катерина Гірник

Європа могла б закуповувати зброю в українських виробників та інвестувати в спільні підприємства.

Нині Україна набагато менше залежить від іноземного озброєння. Однак покращення бойових успіхів України було б ще більшим у разі більш активної участі з боку ЄС, пише The Economist.

Один зі способів задовольнити потреби України в обороні - відправити їй більше європейського обладнання, але це складно, оскільки більшість європейських оборонних компаній не прагнуть нарощувати виробництво за відсутності довгострокових контрактів.

Замість цього європейці повинні витратити свої гроші на військову допомогу для підтримки власної оборонної промисловості України, вважає видання.

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Один із варіантів передбачає, що європейські уряди постачатимуть Україні зброю, яку вони купують безпосередньо в українських компаній.

Уряди ЄС також могли б заохочувати, за допомогою контрактів або навіть спільних інвестицій, спільні підприємства між європейськими та українськими фірмами. Це могло б допомогти країні розробити швидші й точніші наступальні ракети і, в ідеалі, усунути найбільшу слабкість, що залишилася в Україні: її відчайдушну нестачу зенітних ракетних систем, які можуть збивати російські ракети, що наближаються. Це також дозволило б Україні та ЄС напрацювати спільний досвід у війні з безпілотниками.

"Укладення контрактів з Україною і створення спільних підприємств з її фірмами було б економічно ефективним способом пом'якшити закінчення американської допомоги... Дайте українським оборонним фірмам більше грошей, і вони створять власні інструменти, щоб тримати Росію на відстані", - підкреслює The Economist.

Зброя для України - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп погодився дозволити країнам Європи закуповувати для України американську зброю.

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Водночас, у березні Трамп призупиняв тимчасово для України військову допомогу, узгоджену та проголосовану в Конгресі ще за часів президента Джо Байдена. Наразі адміністрація Трампа не оголошувала жодних нових пакетів військової допомоги для України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена і вже передала США пропозицію про закупівлю великого пакета озброєння на суму обсягом 30-50 млрд доларів. За його словами, Україні потрібні хоча б 10 додаткових систем ППО.

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