Петер Павел уточнив, за якої умови війна в Україні обернеться для Заходу поразкою.

Президент Чехії Петер Павел поділився побоюванням, що 2024 рік може стати більш "сприятливим" для Росії, якщо Захід і партнери України будуть затягувати з необхідною ЗСУ допомогою.

За словами політика, у світу є тільки один правильний вибір: дати все необхідної Києву. Будь-яка менша допомога обернеться для Заходу поразкою, вказав він в інтерв'ю Corriere della Sera.

За його словами, 2024 рік стане ще більш важким випробуванням для населення України. Якщо допомоги буде недостатньо, люди будуть втрачати надію. Негативні настрої серед українців не дозволять продовжувати контрнаступ, вважає він.

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"Людям буде важко, а з нерішучістю країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування зростатиме. Це створює ситуацію, яка не дуже сприятлива для ведення контрнаступальних операцій", - вказав він.

Петер Павло підкреслив, що оцінює війну в Україні в якості лідера Чехії з точки зору принципів, а не тільки в контексті військової справи.

Якщо Росія переможе, то доведе іншим режимам, що Захід слабкий. Павло нагадав, що РФ впоралася із завданням забезпечити свою армію зброєю для ведення війни в Україні. Вона успішно перевела свою промисловість на "військові рейки" і в цілому виробляє набагато більше боєприпасів, танків та іншої техніки в порівнянні з можливостями України.

Москва веде переговори з третіми країнами світу щодо "збройового партнерства", рекрутує більше солдатів на війну.

Тому 2023 рік є ключовим у зусиллях Заходу в контексті надання допомоги Україні. Якщо не закласти потрібні "основи" зараз, необхідна можливість буде втрачена, вказав Павло.

"Якщо ми втратимо можливість зберегти нашу підтримку України, наступний рік може стати ще більш сприятливим для Москви. Поточний рік є ключовим, щоб встигнути закласти основи успіху, наступний рік буде складніше", - заявив лідер Чехії.

У Чехії закінчилася "вільна" зброя для України

У листопаді Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що на чеських складах закінчилася "вільна" зброя для України. У зв'язку з цим уряд заявив, що спробує компенсувати скорочення допомоги наданням ліцензій на експорт необхідної зброї приватним компаніям. Іншими словами, основні поставки будуть здійснюватися не з держскладів, а через приватних підрядників.

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