Статистика свідчить про значні негаразди зі здоров'ям і фінансовим станом цих людей.

Покоління Z, також відоме як "зумери" (народжені приблизно з 1997 до 2012 року), ризикує стати найбільш "відсталим поколінням" з точки зору загального здоров'я в сучасній історії. Про це пише Independent із посиланням на дані досліджень.

Хоча зумери демонструють менше інтересу до алкоголю, наркотиків та куріння, ніж представники попередніх поколінь, для них є більш характерними інші проблеми. В першу чергу йдеться про більший рівень ожиріння та психічних розладів.

Британська організація The King's Fund повідомляє про "стабільне зростання" ожиріння серед молоді віком від 16 до 24 років: якщо у 2002 році це був 31%, то у 2022 році – вже 37%.

Відео дня

Крім того зросла частка 17-19-річних осіб з психічними розладами: з 10% у 2017 році до 23% у 2023 році. Також протягом 2011-2021 років зафіксовано зростання більш ніж удвічі частки людей з інвалідністю у віці від 15 до 24 років.

Молоде покоління виявилося до того ж і найбіднішим за останній час, кажуть фахівці. Чверть молодих людей віком від 16 до 24 років живуть у бідності, що є додатковим фактором негативного впливу на здоров’я.

Непитущі "зумери" почали пити

Як писав УНІАН, покоління Z, яке раніше вирізнялося стриманішим ставленням до алкоголю, поступово збільшує його споживання і за цим показником наближається до старших поколінь, свідчать нові дослідження.

Експерти пов’язують ці зміни не стільки зі зміною світогляду, скільки з поліпшенням фінансового становища зумерів у міру дорослішання й зростання доходів. Водночас загальна тенденція до помірнішого вживання алкоголю зберігається серед усіх поколінь, а споживачі дедалі частіше прагнуть меншої кількості, але більш "цікавого" досвіду.

Вас також можуть зацікавити новини: